Guben und Hohenleipisch marschieren – Lauchhammer versinkt weiter

– Foto: Eckehard Jurowski

Der Samstag hat in der Landesliga Süd einige Verhältnisse deutlich geklärt. Vier Partien standen auf dem Programm – und in allen vier Begegnungen gab es einen klaren Sieger. Der 1. FC Guben, der VfB Hohenleipisch 1912 und der SV Wacker 09 Ströbitz unterstrichen ihre Ambitionen auf die vorderen Tabellenplätze, während der FC Lauchhammer tiefer in die Krise rutscht. Die Tabelle an der Spitze bleibt derweil hochspannend – das Rennen um die Meisterschaft ist noch längst nicht entschieden.

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Der 1. FC Guben hat seine Pflichtaufgabe beim FSV Glückauf Brieske/Senftenberg souverän erfüllt und sich mit 4:2 durchgesetzt. Janne Laugks brachte die Gäste in der 42. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel schlug Brieske/Senftenberg zurück: Tobias Schumann glich in der 56. Minute aus. Doch Guben ließ sich nicht aufhalten – Django Keita traf in der 83. Minute erneut für die Gastgeber zum 2:2. In der Schlussphase aber zog Guben unwiderstehlich davon: Janne Laugks erzielte in der 89. Minute seinen zweiten Treffer des Abends zum 2:3, ehe Franz Krüger in der 90. Minute den 2:4-Endstand besiegelte. Mit nun 58 Punkten aus 26 Spielen festigt Guben Rang drei der Tabelle.

Ein umkämpftes Spiel, das der SV Wacker 09 Ströbitz am Ende verdient für sich entschied. Adrian Tschenz brachte die Gäste in der 51. Minute in Führung. Wernsdorf antwortete prompt: Gordon Teichert glich in der 60. Minute aus und entfachte damit nochmals Hoffnung beim Heimteam. Doch Michael Kowal hatte das letzte Wort – sein Treffer in der 83. Minute bedeutete den 1:2-Endstand und drei Punkte für Wacker. Wacker klettert mit 53 Punkten auf Rang vier. Wernsdorf bleibt mit 25 Punkten auf Rang zwölf – der Blick nach unten wird nicht angenehmer.

Für den FC Lauchhammer gibt es kein Entkommen aus der Misere. Beim VfB Trebbin setzte es eine deutliche 1:4-Niederlage. Othniel Ronald Kenfack brachte Trebbin in der 22. Minute in Führung, Eddy Becker erhöhte kurz vor der Pause in der 44. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel gelang Tomy-Lee Knerndel in der 83. Minute der Ehrentreffer zum 2:1 – die kurze Hoffnung währte jedoch nicht lange. Marius Matthias Eichhorn stellte in der 87. Minute mit dem 4:1 den Endstand her. Trebbin verbessert sich auf 30 Punkte und Rang neun. Lauchhammer steht nach 26 Spielen bei nur sechs Punkten und einem Torverhältnis von 25:102 – die Lage ist bei noch vier ausstehenden Spieltagen kaum noch zu retten.

Der VfB Hohenleipisch 1912 ließ der SG Phönix Wildau 95 beim 4:1-Heimsieg keine Chance. Cornel Böhme war der überragende Akteur des Abends: Er traf in der 21. Minute zur Führung und legte in der 28. Minute mit dem 2:0 nach. Felix Kniesche erhöhte noch vor der Pause in der 44. Minute auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Pouria Shamigolsheik in der 51. Minute auf 3:1 und ließ kurz Spannung aufkommen. Doch Marvin Groll beendete alle Hoffnungen der Gäste mit dem 4:1 in der 69. Minute endgültig. Hohenleipisch springt mit 53 Punkten aus 25 Spielen auf Rang fünf – punktgleich mit Wacker 09 auf Rang vier, aber mit einem Spiel weniger. Wildau verbleibt mit 25 Punkten auf Rang elf. --- ---

Heute, 14:00 Uhr SV Victoria Seelow Seelow FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II 14:00 live PUSH

Das ist das Spiel des Spieltags – vielleicht sogar das Spiel der Saison in der Landesliga Süd. Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde und Verfolger SV Victoria Seelow trennen in der Tabelle lediglich die Tordifferenz: Beide Teams haben 63 Punkte gesammelt, beide haben 20 Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen auf dem Konto. Luckenwalde hat mit 80:20 Toren die bessere Differenz von plus 60, Seelow kommt auf 76:27 und plus 49. Es ist ein direktes Duell an der Spitze – mit allem, was dazugehört. Pikant dabei: Im Hinspiel am 3. Mai 2026 – also erst vor wenigen Wochen – gewann Luckenwalde mit 4:2 gegen Seelow. Nun hat Seelow Heimrecht und die Chance zur Revanche. Für den Gastgeber ist es mehr als ein gewöhnliches Heimspiel: Ein Sieg würde Seelow an Luckenwalde vorbei an die Tabellenspitze katapultieren. Verliert Seelow hingegen erneut, dürfte die Meisterschaft wohl entschieden sein. ---

Heute, 16:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow II SG Großziethen Großziethen 16:00 PUSH