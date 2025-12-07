Guben setzt Zeichen im Topduell – Hohenleipisch ringt Ströbitz nieder

In einem Spiel, das in seiner Dynamik einem Abstiegskrimi glich, trennten sich Erkner und Lübben 3:3 – ein Ergebnis, das beiden Teams nur bedingt hilft. Lübben erwischte den besseren Start: Jonas Bergan setzte in der 8. Minute das 1:0. Erkner arbeitete sich jedoch in die Partie hinein und belohnte sich durch Miguel Hurtado Infante in der 27. Minute mit dem Ausgleich. Doch Lübben zeigte sich an diesem Abend effizient. Patrick Nitsch brachte die Gäste in der 39. Minute erneut in Führung, Jonas Bergan erhöhte in der 57. Minute sogar auf 3:1. Erkner aber stemmte sich mit viel Moral gegen die drohende Niederlage. Joao Marcos Dangla Cortez verkürzte in der 71. Minute, ehe Leando Schulz in der 83. Minute den vielumjubelten Ausgleich erzielte. Wenige Minuten zuvor hatte eine Szene das Spiel vollends aufgewühlt: Florian Fleck sah in der 75. Minute die Rote Karte – eine Schwächung, die Erkner trotz Unterzahl energisch wegsteckte. Am Ende bleibt ein Punkt für beide – allerdings auch das Gefühl, dass für Lübben mehr möglich gewesen wäre. ---

In Wernsdorf entschied sich das Spiel erst in der Nachspielzeit. Eisenhüttenstadt schlug früh zu: Kevin Seliger traf bereits in der 8. Minute. Erst nach Wiederanpfiff kam Frankonia ins Spiel: Tornike Barbakadze erzielte in der 48. Minute den Ausgleich. Doch die Hausherren wurden in der 61. Minute erneut zurückgeworfen, als ein unglückliches Eigentor von Maximilian Peter Schmidt die Gäste wieder in Führung brachte. Wernsdorf suchte nach Lücken – und wurde spät belohnt. In der 90.+3 Minute traf Mattis Reszat zum 2:2. ---

Der 1. FC Guben setzte im Spitzenspiel ein kraftvolles Ausrufezeichen und gewann auswärts mit 3:2 – ein Erfolg, der die Mannschaft in der Tabelle an Krieschow II vorbeischiebt. Franz Krüger eröffnete die Partie in der 14. Minute, Danny Vu Tuan erhöhte nur zehn Minuten später zum 2:0. Krieschow II zeigte jedoch seine bekannte Widerstandskraft: Louis Scheppan verkürzte in der 32. Minute. Nach einer langen Phase des Anrennens fiel der Ausgleich durch ein Eigentor von Janne Laugks in der 76. Minute. Doch Guben blieb unerschrocken und belohnte sich in der 87. Minute, als Francisco De Oliveria Silva traf. Ein Sieg mit Signalwirkung – und ein Schlag ins Kontor des bisherigen Tabellenzweiten. ---

Ein intensives Spiel zweier formstarker Teams endete mit einem 3:2-Erfolg für Hohenleipisch. Tom Richter brachte die Hausherren früh in der 13. Minute in Führung, ehe Felix Kniesche die Partie prägte: Er traf in der 51. und 70. Minute und schien sein Team klar auf die Siegerstraße zu bringen. Doch Ströbitz gab sich nicht geschlagen. Florian Triebswetter verkürzte in der 73. Minute, Mykola Ubyraiev machte es in der 87. Minute noch einmal spannend. Am Ende jedoch reichte Hohenleipischs entschlossener Auftritt, um einen immens wichtigen Dreier im Kampf um die oberen Plätze einzufahren. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---