Guben mit Kantersieg, Seelow mit Mühe – Wildau ringt Erkner nieder

Der heutige Auftakt des 7. Spieltags in der Landesliga Süd bot alles, was Fußballfreunde lieben: Tore, Spannung und klare Ansagen im Kampf um die Tabellenspitze. Sowohl der SV Victoria Seelow als auch der 1. FC Guben ließen keine Zweifel an ihren Ambitionen, während Phönix Wildau in einem umkämpften Duell gegen Erkner knapp die Oberhand behielt.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Der Tabellenzweite SV Victoria Seelow bleibt ungeschlagen, musste beim 4:2-Auswärtserfolg in Großziethen aber Schwerstarbeit leisten. Vor 45 Zuschauern brachte Paul Bechmann die Gäste kurz vor der Pause in der 45. Minute in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Marco Rossak in der 50. Minute auf 2:0 und schien damit früh die Weichen auf Sieg zu stellen. Doch Großziethen zeigte Moral: Calvin Winzer verkürzte in der 60. Minute, und Nicolas Kling glich in der 77. Minute zum 2:2 aus. Erst in der Schlussphase setzte sich die Klasse der Seelower durch. Maciej Piotr Ossowski traf in der 86. Minute zur erneuten Führung, ehe Elias Wroblewski in der Nachspielzeit (90.+2) den 4:2-Endstand besorgte. ---

In einer kampfbetonten Partie vor 83 Zuschauern setzte sich die SG Phönix Wildau knapp mit 2:1 gegen den FV Erkner durch. Julius König brachte die Hausherren kurz vor der Pause in der 43. Minute in Führung, ehe Joao Marcos Dangla Cortez in der 53. Minute für den Ausgleich sorgte. Nur acht Minuten später war es Ronny Brendel, der Wildau in der 61. Minute mit dem 2:1 auf die Siegerstraße brachte. Danach verteidigte Phönix mit Leidenschaft und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

Ein einseitiges Spiel sahen die 90 Zuschauer beim 1. FC Guben: Der Gastgeber zerlegte den SV Grün-Weiß Lübben mit 8:0. Niclas Straube eröffnete in der 6. Minute den Torreigen, Franz Krüger legte in der 25. Minute nach. Janne Laugks traf in der 36. Minute, und nur eine Minute später stellte Mariusz Pietka auf 4:0. Nach der Pause nahm der Torhunger der Gubener kein Ende. Franz Krüger erhöhte in der 49. Minute, traf erneut in der 50. Minute und machte in der 60. Minute seinen lupenreinen Hattrick perfekt. Den Schlusspunkt setzte Janne Laugks per Foulelfmeter in der 89. Minute. ---

Heute, 15:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow II SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf 15:00 PUSH

Ein interessantes Duell steigt in Krieschow. Die zweite Mannschaft des VfB musste zuletzt beim 1:3 gegen Ströbitz einen Rückschlag hinnehmen. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Manuel Seibt geriet der VfB in Unterzahl und konnte die Partie nicht mehr drehen. Wernsdorf dagegen reist mit breiter Brust an. Beim 4:1-Erfolg in Lübben drehten Gordan Griebsch (Doppelpack), Gordon Teichert und David Seppik nach frühem Rückstand die Begegnung. Krieschow will nach der ersten Saisonniederlage zurückschlagen, Wernsdorf winkt bei einem Erfolg der Sprung unter die Top Vier. ---

Zwei spielstarke Teams treffen in Hohenleipisch aufeinander. Der VfB siegte zuletzt im Landespokal. Mit vier Siegen aus sechs Spielen ist die Pohlenz-Elf weiter in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Gegner Brieske hat nach starkem Saisonstart zuletzt etwas an Boden verloren. Nach dem 1:3 in Eisenhüttenstadt, bei dem Danny Knoppik per Foulelfmeter traf, steht der Aufsteiger bei elf Punkten. Es dürfte ein intensives und taktisch geprägtes Spiel werden, bei dem Kleinigkeiten entscheiden könnten. ---

Heute, 15:00 Uhr SV Döbern SV Döbern FC Lauchhammer Lauchhammer 15:00 PUSH

Kellerduell mit hoher Bedeutung in Döbern: Beide Teams stehen nach sechs Spieltagen in der unteren Tabellenregion. Der SV Döbern erkämpfte sich zuletzt beim 1:1 gegen Großziethen einen wichtigen Zähler, nachdem Jonas Gryczman kurz nach der Pause getroffen hatte. Der FC Lauchhammer wartet dagegen weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Nach der 1:2-Niederlage gegen Ströbitz, trotz früher Führung durch Dominik Rucinski, steht die Mannschaft weiter ohne Punkt da. In Döbern will die Elf nun endlich den Bock umstoßen. Die Gastgeber hingegen wollen ihre Heimstärke nutzen und den Vorsprung nach hinten ausbauen. ---

Das Duell zweier formstarker Mannschaften verspricht viel Spannung. Ströbitz reist mit reichlich Selbstvertrauen an, denn beim 3:1-Auswärtssieg in Krieschow zeigte das Team eine starke Leistung. Richard Lampel erzielte die Führung, ehe Michael Kowal mit einem Doppelpack für die Entscheidung sorgte. Auch Eisenhüttenstadt konnte zuletzt überzeugen: Beim 3:1 gegen Brieske traf Kevin Seliger doppelt, Danny Grünberg setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Beide Teams trennen in der Tabelle nur fünf Punkte – ein Spiel, das für besondere Brisanz verspricht. ---

Heute, 13:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II VfB Trebbin VfB Trebbin 13:00 PUSH