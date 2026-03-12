Guben II muss im Titelrennen vorlegen - für Spremberg wird es eng

– Foto: Lutz Knüpfer

Der 18. Spieltag der Kreisoberliga Niederlausitz führt das enge Rennen um den Meistertitel in die nächste Runde. Tabellenführer 1. FC Guben II ( 42 Punkte) gastiert am Samstag beim SV Wacker 09 Ströbitz II, während Verfolger LSV Neustadt (40 Punkte) am Sonntag bei VfB Cottbus 97 antritt. Im Mittelfeld empfängt FSV Viktoria 1897 Cottbus den BSV Chemie Tschernitz, während SpG Drebkau/Kausche mit drei Siegen in Folge gegen Schlusslicht SV Borussia 09 Welzow antritt. Im unteren Tabellendrittel muss der FSV Spremberg 1895 seine Negativserie beenden, da mit der SG Blau-Weiß Schorbus ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf wartet. Der SV Fichte Kunersdorf fordert SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern heraus, das zuhause erst einmal verlor.

Für SV Wacker 09 Ströbitz II ist das frühe Samstagspiel gegen den Tabellenführer ein echter Gradmesser, zumal die Ströbitzer in der Rückrunde noch ungeschlagen sind und zuletzt in Spremberg nach frühem Rückstand durch den Ausgleich von Gustave Djene Nseke noch einen Punkt mitnahmen. Die Erinnerung an das 2:2 im Hinspiel, als Wacker in Guben die Partie in der Schlussphase drehte und dann doch noch per Strafstoß den Ausgleich kassierte, zeigt, dass der Sechste der Tabelle dem Ligaprimus spielerisch und mental gewachsen sein kann. Auf der anderen Seite reist der1. FC Guben II mit fünf Spielen ohne Niederlage, zwei Rückrundensiegen und der Tabellenführung im Rücken an, nachdem die Mannschaft in Welzow einen Rückstand noch in einen Auswärtssieg drehte. Dabei unterstrich der späte Siegtreffer durch Kevin Wolff, wie abgeklärt der Spitzenreiter in engen Situationen agiert und warum er mit 42 Punkten an der Spitze steht.

Der Heimauftritt von FSV Viktoria 1897 Cottbus ist ein Charaktertest: Die Cottbuser stehen mit 35 Punkten zwar auf Rang vier und haben in dieser Saison bereits acht Heimspiele gewonnen, so auch in ihrem letzten Einsatz gegen Kahren/Laubsdorf am 28.02., als man die Gäste mit 5:2 nach Hause schicken konnte. BSV Chemie Tschernitz reist ebenfalls mit Rückenwind an, nachdem die Mannschaft Schorbus zuhause mit 5:1 besiegte und die Begegnung mit einem frühen Doppelschlag von Rene Mettke und Colin Paulitz praktisch schon in der Anfangsphase auf ihre Seite zog. Im Hinspiel gegen Viktoria zeigte Chemie beim 2:2, dass man auch nach Führungen und Rückschlägen im Spiel bleiben kann, wodurch sich nun ein Duell zwischen heimstarker Offensive und einem wiedererstarkten Kellerkind andeutet. ---

Für SpG Drebkau/Kausche ist die Partie nach drei Siegen in Folge die Chance, den Lauf im eigenen Stadion zu veredeln, zumal das Team zuletzt Groß Kölzig/Gahry/Döbern mit einem späten Doppelpack von Chris Portmann niederrang und sogar einen vergebenen Foulelfmeter verkraftete. Schon im Hinspiel in Welzow zeigte Drebkau mit einer 2:0-Führung, einem zwischenzeitlichen Ausgleich und dem späteren Siegtreffer von Manuel Rehn, dass man auf Schwankungen im Spielverlauf reagieren kann. Beim Tabellenletzten SV Borussia 09 Welzow dagegen ist die Lage prekär: Neun Spiele ohne Sieg, beide Rückrundenspiele verloren und erst sieben Punkte stehen zu Buche, obwohl Welzow gegen Guben II nach dem Führungstor von Robert Stranz lange an einem Punktgewinn schnupperte. Dass die Partie in der Schlussphase noch komplett kippte, passt zur aktuellen Phase, in der Welzow häufig kämpferisch mithält, am Ende aber ohne Zählbares dasteht. ---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SG Blau-Weiß Schorbus SG Schorbus FSV Spremberg 1895 Spremberg 95 15:00 PUSH Für SG Blau-Weiß Schorbus ist dieses Heimspiel eine Art Wendepunkt, denn das Team hat beide Rückrundenspiele verloren und musste sich in Tschernitz nach einem frühen Vier-Tore-Rückstand klar geschlagen geben. Schon im Hinspiel in Spremberg zeigte Schorbus Moral, als man in Unterzahl nach einer frühen roten Karte zurückkam und zwischenzeitlich ausglich, am Ende aber per Foulelfmeter doch noch verlor. Der FSV Spremberg 1895 steckt noch tiefer in der Krise, ist seit elf Spielen ohne Sieg und hat auswärts noch keinen Dreier geholt, konnte aber zuletzt beim 1:1 gegen Wacker einen Rückstand in einen Punktgewinn verwandeln. Die lange Durststrecke und die knappen Spielverläufe – wie beim Hinspiel gegen Schorbus, als die Mannschaft trotz Überzahl mehrfach die Kontrolle verlor, machen deutlich, dass es in dieser Partie vor allem um Nervenstärke und Effizienz in den entscheidenden Momenten gehen wird. Drei Punkte gegen Schorbus wären ein immens wichtiger Befreiungsschlag für Spremberg, die mit einem Sieg den FSV Kahren/Laubsdorf überholen- und mit neuer Kraft in die restliche Rückrunde starten könnten. ---

Für SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern ist das Heimspiel gegen Kunersdorf die Chance zur Wiedergutmachung, nachdem man gegen Drebkau/Kausche trotz zwischenzeitlichem Ausgleich von Felix Donath kurz vor Schluss zwei Gegentore kassierte und mit leeren Händen dastand. Mit 30 Punkten und nur einer Heimniederlage liegt das Team zwar komfortabel auf Rang fünf, doch die Ergebnisse der letzten Wochen haben gezeigt, dass kleine Schwächen im Verlauf eines Spiels schnell zu Punktverlusten führen können. SV Fichte Kunersdorf reist mit der Empfehlung an, in der Rückrunde noch nicht verloren zu haben und zuletzt sowohl gegen Groß Gaglow/TSV Cottbus mit 2:0 als auch im Hinspiel gegen Groß Kölzig mit einem klaren 5:0-Sieg überzeugt zu haben. Besonders die Partie im eigenen Stadion, in der Kunersdorf den Gegner mit Toren in beiden Halbzeiten immer wieder zurückwarf, dürfte das Selbstvertrauen stärken, auch auswärts gegen ein heimstarkes Team etwas Zählbares mitzunehmen. ---

SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus ist zuhause noch ungeschlagen und will nach der 0:2-Niederlage in Kunersdorf die bekannte Heimstärke nutzen, um wieder in die Spur zu finden. Die Mannschaft hat erst ein Rückrundenspiel absolviert und steht mit 24 Punkten im dichten Mittelfeld, weiß aber, dass gerade solche Duelle gegen Teams aus der Spitzengruppe entscheidend für den weiteren Saisonverlauf sind. Mit SpG Briesen/Dissen kommt der Tabellendritte, der auswärts erst eine Niederlage hinnehmen musste und beim 5:3 im Hinspiel eine spektakuläre Partie für sich entschied, in der Christian Rinza mit einem Dreierpack und weitere Treffer in einer torreichen Schlussphase den Unterschied machten. Da Briesen/Dissen in der Rückrunde bislang ebenfalls nur einmal im Einsatz war, stellt sich nun die Frage, ob die Erinnerungen an das offensiv geprägte Hinspiel oder die Heimserie der Gastgeber am Ende schwerer wiegen. ---

Für SpG Kahren/Laubsdorf wird das Heimspiel zum Nervenspiel, denn der 13. Platz wartet weiter auf den ersten Heimsieg, ist seit sechs Partien ohne Erfolg und hat beide Rückrundenspiele verloren. Nach der 0:2-Heimpleite gegen VfB Cottbus, bei der man vor allem offensiv zu wenig Durchschlagskraft entwickelte, ist der Druck gewaltig, gegen einen Gegner aus dem Tabellenmittelfeld endlich zu punkten. SV Eiche Branitz hat bislang erst ein Rückrundenspiel bestritten, dieses aber mit 3:2 gegen Kahren/Laubsdorf gewonnen, als die Hausherren zwar nach einem 0:2-Rückstand noch einmal herankamen, Branitz jedoch mit dem dritten Treffer von Rudi Moldenhauer die Nerven behielt. Mit 22 Punkten im Mittelfeld kann Eiche etwas befreiter aufspielen, weiß aber, dass ein Auswärtssieg den Abstand zur Gefahrenzone komfortabler machen und Kahren noch tiefer in den Sog des Abstiegskampfs ziehen würde. ---