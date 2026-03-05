Guben II lauert auf Neustadt – unten brennt die Luft

– Foto: Carolin Rädel

Am 17. Spieltag der Kreisoberliga Niederlausitz geht der LSV Neustadt/Spree, der bereits mit einem 8:1 gegen den FSV Victoria Cottbus vorgelegt hat, als Tabellenführer (40 Punkte) mit einem Punkt Vorsprung auf den 1. FC Guben II (39) ins Wochenende; im Tabellenkeller stehen der VfB Cottbus 97 (5), SV Borussia 09 Welzow (7) und der FSV Spremberg 1895 (8) besonders unter Zugzwang. Für die Spitze zählt vor allem, dass Guben II den Druck auf Neustadt aufrechterhält, während Spremberg 95, SV Welzow und allen voran der VfB Cottbus ums sportliche Überleben kämpfen müssen. Auch die Teams um Schorbus, Tschernitz und Kahren/Laubsdorf sind noch längst nicht vom Blick nach unten befreit.

FSV Spremberg 1895 - SV Wacker 09 Ströbitz II

Die Ausgangslage ist klar: Spremberg ist als 14. mit 8 Punkten und einem Torverhältnis von 16:71 Außenseiter, Wacker II ist Sechster mit 24 Punkten. Spremberg kassierte zuletzt ein 0:7 bei 1. FC Guben II, während Wacker II ein 3:1 gegen Tschernitz holte. Im Hinspiel setzte Wacker II mit einem 7:1 ein dickes Ausrufezeichen. Spremberg braucht diesmal nicht nur Ordnung, sondern auch Glauben an die eigene Klasse. Und Wacker II muss zeigen, dass sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden. ---

Beide stehen punktgleich bei 12 Zählern, am Samstag steht also ein echtes Duell auf Augenhöhe an. Schorbus geht als Elfter, Tschernitz als Zwölfter in die Partie. Beide Teams möchten das untere Tabellendrittel hinter sich lassen, Schorbus kommt dabei aus einem 0:4 gegen LSV Neustadt/Spree, Tschernitz aus einem 1:3 bei SV Wacker 09 Ströbitz II. Das Hinspiel endete ebenso ausgeglichen mit 1:1. Für beide Teams ist es ein richtungsweisendes Spiel, drei Punkte könnten den jeweiligen Rivalen in die gefährliche Zone schicken. ---

Drebkau/Kausche (Platz 7, 22 Punkte) empfängt den Fünften Groß Kölzig/Gahry/Döbern (30 Punkte). Groß Kölzig/Gahry/Döbern gewann zuletzt 2:0 gegen Welzow, auch das Hinspiel ging mit 4:1 an Groß Kölzig, dabei fielen zwei Strafstoßtreffer. Drebkau/Kausche weiß also, was auf sie zukommt und ist vor strafbaren Foulspielen gewarnt - Groß Kölzig hingegen befindet sich in hervorragender Form und konnte vier der letzten fünf Spiele für sich entscheiden. ---

Welzow ist 15. mit 7 Punkten, Guben II steht als Zweiter bei 39 Zählern und bleibt damit mitten im Titelrennen. Welzow kommt aus einem 0:2 bei SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern, Guben II aus einem 7:0 gegen Spremberg. Das Hinspiel gewann Guben II deutlich mit 5:2. Mit einem einzigen Punkt aus den letzten fünf Spielen ist Welzow gefordert, endlich wieder einen Sieg einzufahren. Guben auf der anderen Seite muss seiner haushohen Favoritenrolle gerecht werden, um die Tabellenführung nicht aus den Augen zu verlieren. ---

Am unteren Tabellenende ist dieses Spiel ein wegweisender Schritt in Richtung Klassenerhalt. Kahren/Laubsdorf ist 13. mit 10 Punkten, der VfB Cottbus das Schlusslicht mit 5 Punkten. Kahren/Laubsdorf verlor zuletzt 2:5 bei FSV Viktoria 1897 Cottbus, der VfB unterlag 0:1 gegen SpG Briesen/Dissen. Das Hinspiel endete 3:3, der Ausgleich für Kahren/Laubsdorf fiel dabei per Handelfmeter. Dieses Spiel verspricht nicht viel Glanz, aber dafür einiges an Kampf. Mit einem Sieg könnte Kahren/Laubsdorf vorerst aufatmen, für den VfB Cottbus wird die Luft langsam dünn. ---