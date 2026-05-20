Guben gegen Seelow – das Spitzenspiel der Landesliga Süd

– Foto: Jens Kilisch

In der Landesliga Süd stehen zwischen Donnerstag und Montag acht Begegnungen auf dem Programm. An der Tabellenspitze liefern sich FSV 63 Luckenwalde und SV Victoria Seelow mit je 64 Punkten ein erbittertes Rennen um die Meisterschaft – und beide bekommen es mit direkten Herausforderern zu tun. Im Abstiegskampf hingegen wird die Luft immer dünner.

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Morgen, 18:30 Uhr SV Döbern SV Döbern SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf 18:30 live PUSH

Ein Duell zweier Mannschaften, die sich im unteren Tabellendrittel behaupten müssen. SV Döbern steht auf Rang zehn mit 28 Punkten aus 25 Spielen – acht Siege, vier Unentschieden, 13 Niederlagen. Der Rückstand auf die gefährliche Zone ist überschaubar, ein Heimsieg wäre wichtig für die eigene Sicherheit. Im Hinspiel am 21. November 2025 setzte sich Wernsdorf klar mit 3:0 durch – das weiß auch Döbern und wird auf Revanche sinnen.

SV Frankonia Wernsdorf 1919 rangiert auf Rang zwölf mit ebenfalls 25 Punkten aus 26 Spielen. Sechs Siege, sieben Unentschieden, 13 Niederlagen – Wernsdorf steckt mittendrin im Abstiegskampf. Beide Teams brauchen Punkte dringend, beide haben im Hinspiel unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ein ausgeglichenes, kampfbetontes Spiel ist zu erwarten.

SV Wacker 09 Ströbitz empfängt als Tabellenfünfter mit 53 Punkten den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg. Wacker hat 16 Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen vorzuweisen – eine starke Bilanz, die den Anschluss an die Tabellenspitze sichert. Im Hinspiel am 22. November 2025 trennten sich beide Teams 1:1 – ein Fingerzeig, dass Brieske/Senftenberg dem Favoriten durchaus Paroli bieten kann.

Brieske/Senftenberg steht auf Rang sieben mit 37 Punkten – zehn Siege, sieben Unentschieden, neun Niederlagen. Der Rückstand nach oben ist groß, der nach unten komfortabel. Dennoch: Wacker wird alles daran setzen, die drei Punkte in der Heimstätte zu behalten und den Druck auf die Plätze dahinter aufrechtzuerhalten.

Fr., 22.05.2026, 19:30 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 19:30 PUSH

Das ist eine Partie mit enormer Brisanz an der Tabellenspitze. FSV 63 Luckenwalde führt die Tabelle mit 64 Punkten an – punktgleich mit Seelow, aber mit besserer Tordifferenz von plus 60 gegenüber plus 49. Nun empfängt Luckenwalde den VfB Hohenleipisch 1912, der auf Rang sechs mit 53 Punkten lauert und ein Spiel weniger absolviert hat als die meisten Konkurrenten. Im Hinspiel am 6. April 2026 – also erst vor wenigen Wochen – gewann Hohenleipisch mit 2:0 gegen Luckenwalde. Das sitzt. Nun kommt Hohenleipisch mit breiter Brust in die Heimstätte des Tabellenführers. Für Luckenwalde ist es eine Bewährungsprobe: Ein Heimsieg wäre ein wichtiges Signal im Titelrennen. Eine Niederlage hingegen könnte die Verhältnisse an der Spitze durcheinanderwirbeln – zumal Seelow zur gleichen Zeit ebenfalls gefordert ist.

Fr., 22.05.2026, 19:30 Uhr SG Phönix Wildau 95 SG Wildau VfB 1921 Krieschow Krieschow II 19:30 PUSH

SG Phönix Wildau 95 empfängt den formstarken VfB 1921 Krieschow. Wildau steht auf Rang elf mit 25 Punkten – sieben Siege, vier Unentschieden, 15 Niederlagen. Die Lage ist nicht dramatisch, aber auch nicht komfortabel. Im Hinspiel am 21. November 2025 gewann Krieschow mit 2:1. VfB 1921 Krieschow reist als Tabellenvier ter mit 53 Punkten an – 16 Siege, fünf Unentschieden, fünf Niederlagen, Tordifferenz plus 38. Krieschow ist in blendender Verfassung und wird alles daransetzen, auch in Wildau zu punkten. Für den Gastgeber wird es eine schwere Aufgabe, die Niederlage aus dem Hinspiel vergessen zu machen.

Das Topspiel des Freitagabends – und eines der brisantesten Duelle des gesamten Spieltags. SV Victoria Seelow reist als Tabellenzweiter mit 64 Punkten nach Guben – punktgleich mit Spitzenreiter Luckenwalde, aber mit schlechterer Tordifferenz. Jeder Punktverlust könnte im Titelrennen entscheidend sein. Der Gastgeber, der 1. FC Guben, ist mit 58 Punkten ebenfalls noch im Rennen um ganz oben und will den Abstand verkürzen. Im Hinspiel am 21. November 2025 siegte Seelow klar mit 3:0 – auch das eine Hypothek, die Guben unbedingt vergessen machen will. Guben hat mit 84 Toren die beste Offensive der Liga und wird sein Heimrecht nutzen wollen. Für Seelow geht es darum, die eigene Meisterschaft nicht zu verspielen – auswärts, gegen einen der gefährlichsten Angreifer der Liga.

Ein Duell im Mittelfeld der Landesliga Süd Brandenburg. FC Eisenhüttenstadt steht auf Rang acht mit 34 Punkten – neun Siege, sieben Unentschieden, zehn Niederlagen. Trebbin rangiert auf Rang neun mit 30 Punkten – acht Siege, sechs Unentschieden, zwölf Niederlagen. Im Hinspiel am 22. November 2025 trennten sich beide Teams 3:3 – ein torreicher Hinweis auf eine offene Partie. Beide Mannschaften haben die Abstiegszone im Blick, beide wollen mit einem Sieg Abstand nach unten gewinnen. Das Hinspiel-Unentschieden zeigt: Hier sind die Kräfte ausgeglichen. Ein weiteres torreiches Duell ist gut möglich.

So., 24.05.2026, 14:00 Uhr FC Lauchhammer Lauchhammer FV Erkner 1920 FV Erkner 14:00 PUSH

Das Duell zweier Mannschaften, die tief im Abstiegssumpf stecken – und bei denen die Zeit davonläuft. FC Lauchhammer ist mit sechs Punkten aus 26 Spielen und einem Torverhältnis von 25:102 das schwächste Team der Liga. Die Situation ist nahezu aussichtslos. FV Erkner 1920 steht auf Rang 13 mit 22 Punkten – sechs Siege, vier Unentschieden, 16 Niederlagen. Im Hinspiel am 22. November 2025 gewann Erkner klar mit 4:0. Für Lauchhammer wäre selbst ein Punktgewinn gegen den direkten Konkurrenten ein kleines Wunder – und dennoch dringend notwendig. Erkner dagegen braucht ebenfalls jeden Zähler, um nicht noch weiter in Bedrängnis zu geraten.

Ein Kellerduell mit hohem Druck. SG Großziethen steht auf Rang 14 mit 21 Punkten – fünf Siege, sechs Unentschieden, 15 Niederlagen, Tordifferenz minus 25. SV Grün-Weiß Lübben ist mit nur vier Punkten aus 26 Spielen und einem Torverhältnis von 28:150 das schlechteste Team der gesamten Liga – und die Saison neigt sich ihrem Ende. Im Hinspiel am 22. November 2025 gewann Lübben überraschend mit 4:3. Für Großziethen ist dieses Heimspiel eine Pflichtaufgabe – ein Sieg würde den Abstand nach unten vergrößern und etwas Luft verschaffen. Lübben hingegen kämpft in einer nahezu ausweglosen Situation um die letzten Ehrentreffer einer außerordentlich schweren Saison.