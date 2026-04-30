Guben auf der Lauer: Das Fernduell an der Spitze spitzt sich zu

– Foto: Eckehard Jurowski

An diesem langen Maiwochenende wandert der Blick gespannt auf die Landesliga Süd, wo am 24. Spieltag die Vorentscheidungen im Kampf um die Ligazugehörigkeit und die Meisterschaft fallen könnten. Während an der Spitze ein nervenaufreibendes Fernduell tobt, wird der Ton im Tabellenkeller rauer, denn für die Vereine am Abgrund zählt nun jeder Meter Rasen, um das Unausweichliche doch noch abzuwenden.

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Das Wochenende wird am Freitag, dem 1. Mai, mit einem Duell eröffnet, das für die Gäste einer Herkulesaufgabe gleicht. Der FC Eisenhüttenstadt empfängt als Tabellenzehnter mit 25 Punkten den FC Lauchhammer. Für Lauchhammer ist die Lage bei lediglich 3 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz mehr als prekär. Die Erinnerung an das Hinspiel dürfte bei den Gästen schmerzhaft sein, da man sich Eisenhüttenstadt deutlich mit 0:4 geschlagen geben musste. Während die Hausherren ihren Platz im Mittelfeld festigen wollen, spielt Lauchhammer gegen die sportliche Bedeutungslosigkeit.

Am Samstagnachmittag trifft in Erkner der nackte Überlebenskampf auf puren Aufstiegsdrang. Der FV Erkner steht mit 19 Punkten auf Rang 14 unter enormem Druck, die Abstiegszone zu verlassen. Zu Gast ist der 1. FC Guben, der mit 49 Punkten als Tabellendritter noch immer die Hoffnung auf die Meisterschaft hegt. Das Hinspiel war eine Machtdemonstration der Gubener, die Erkner mit 7:0 überrollten. Erkner muss über sich hinauswachsen, um gegen die offensive Wucht des Favoriten zu bestehen, der keine Punkte im Fernkampf gegen Seelow und Luckenwalde II liegen lassen darf.

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr VfB Trebbin VfB Trebbin SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 15:00 PUSH

In Trebbin kommt es zu einer Begegnung, in der Wiedergutmachung im Vordergrund steht. Der VfB Trebbin belegt mit 24 Punkten den zwölften Rang und will sich weiter vom Tabellenkeller distanzieren. Die Gäste von SV Wacker 09 Ströbitz reisen als Tabellenfünfter mit 44 Punkten an und haben die oberen Ränge fest im Blick. Schon das Hinspiel war eine hart umkämpfte Angelegenheit, die Ströbitz knapp mit 3:2 für sich entschied. Trebbin wird vor heimischer Kulisse alles in die Waagschale werfen müssen, um den spielstarken Favoriten diesmal zu bezwingen.

Für den SV Grün-Weiß Lübben gleicht die aktuelle Spielzeit einer Leidenszeit. Mit nur 4 Punkten auf dem vorletzten Platz empfängt man am Samstag den SV Döbern. Döbern rangiert mit 25 Punkten auf Platz 11 und möchte den Klassenerhalt endgültig absichern. Das Hinspiel endete in einem regelrechten Debakel für Lübben, als Döbern mit 8:1 triumphierte. Lübben kämpft nun um die Ehre und darum, ein weiteres Desaster vor eigenem Publikum zu verhindern, während Döbern mit kühler Sachlichkeit die Punkte entführen will.

In Senftenberg treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander, die sich im Mittelfeld der Liga stabilisiert haben. Der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg belegt mit 33 Punkten den siebten Rang, gefolgt von der SG Phönix Wildau 95 auf Platz acht mit 25 Punkten. Das Hinspiel endete mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden, was die Ausgeglichenheit dieser Paarung unterstreicht. Beide Teams streben danach, die Saison positiv zu gestalten und den Vorsprung auf die unteren Regionen weiter auszubauen.

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 SG Großziethen Großziethen 15:00 PUSH