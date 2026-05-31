GU-Türk. SV Pforzheim zieht sich aus der VL zurück

– Foto: Y. Le Madon

Der Fußball-Verbandsligist GU-Türkischer SV Pforzheim hat sein letztes Spiel der Saison gegen den 1. FC Bruchsal abgesagt. Es ist zugleich der Abschied aus der Verbandsliga, denn der finanziell schwer angeschlagene Verein zieht sich aus dieser Klasse zurück und fällt als Absteiger auf den letzten Tabellenplatz zurück.