 2026-05-29T11:52:36.002Z

Ligabericht

GU-Türk. SV Pforzheim zieht sich aus der VL zurück

Vor dem letzten Spiel gegen den 1. FC Bruchsal +++ Insolvenzverfahren droht

von red. · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Y. Le Madon

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Verbandsliga

Der Fußball-Verbandsligist GU-Türkischer SV Pforzheim hat sein letztes Spiel der Saison gegen den 1. FC Bruchsal abgesagt. Es ist zugleich der Abschied aus der Verbandsliga, denn der finanziell schwer angeschlagene Verein zieht sich aus dieser Klasse zurück und fällt als Absteiger auf den letzten Tabellenplatz zurück.

Nach übereinstimmenden Meldungen verschiedener Medien, droht dem Verein ein Insolvenzverfahren. Nach Angaben des Vereinsvorstands hat das Finanzamt einen Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht gestellt.