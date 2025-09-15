GTV überzeugt bei Sparta II

Stegemann erzielte das 1:0. Kurz vor der Halbzeit konnte Eilers für Sparta ausgleichen. Als alle mit dem Remis den Pausentee zu sich nehmen wollten, kam Carretero noch zur 2:1 Führung.In Hälfte zwei passierte nicht mehr viel, so dass die Gelb-Schwarzen als Sieger vom Platz gingen konnten. Sparta2 muss nächste Woche zu Wulsdorf2. GTV ist Spielfrei.