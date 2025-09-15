GTV überzeugt bei Sparta II

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit einem verdienten 2:1 Sieg sicherte die Bürgerpark Elf sich den "Dreier".
Stegemann erzielte das 1:0. Kurz vor der Halbzeit konnte Eilers für Sparta ausgleichen. Als alle mit dem Remis den Pausentee zu sich nehmen wollten, kam Carretero noch zur 2:1 Führung.In Hälfte zwei passierte nicht mehr viel, so dass die Gelb-Schwarzen als Sieger vom Platz gingen konnten. Sparta2 muss nächste Woche zu Wulsdorf2. GTV ist Spielfrei.