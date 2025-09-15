 2025-09-15T13:56:57.594Z

Spielbericht

GTV überzeugt bei Sparta II

Verlinkte Inhalte

KL Bremerhaven
FC Sparta II
Geesterm. TV

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
FC Sparta Bremerhaven
FC Sparta BremerhavenFC Sparta II
Geestemünder TV
Geestemünder TVGeesterm. TV
1
2

Mit einem verdienten 2:1 Sieg sicherte die Bürgerpark Elf sich den "Dreier".

Stegemann erzielte das 1:0. Kurz vor der Halbzeit konnte Eilers für Sparta ausgleichen. Als alle mit dem Remis den Pausentee zu sich nehmen wollten, kam Carretero noch zur 2:1 Führung.In Hälfte zwei passierte nicht mehr viel, so dass die Gelb-Schwarzen als Sieger vom Platz gingen konnten. Sparta2 muss nächste Woche zu Wulsdorf2. GTV ist Spielfrei.

Aufrufe: 015.9.2025, 22:27 Uhr
Jenny BeckhoffAutor