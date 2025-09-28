GSV Suderwick schießt TV Voerde ab, irres Duell in Spellen

Der 7. Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt ist absolviert. Am Freitagabend setzte sich der SV Vrasselt mit 3:0 beim SV Krechting durch, Marco Buscher erzielte alle drei Tore. Ebenfalls am Freitag gewann der TuB Mussum bei Grün-Weiß Vardingholt. Spitzenreiter DJK Rhede griff am Samstag in das Geschehen ein. Beim 6:2-Erfolg gegen den FC Olympia Bocholt stach vor allem Rene Groes mit einem Fünferpack heraus. Am Sonntag überzeugten der GSV Suderwick und Rheingold Emmerich. Der PSV Wesel II rutscht tiefer in die Krise.

Das sind die Spiele am Freitag Grün-Weiß Vardingholt wartet weiter auf Erfolg

Sechs Spiele hat Grün-Weiß Vardingholt in dieser Saison bislang absolviert und wartet dennoch weiter auf den ersten Sieg. Auch gegen den SC TuB Mussum setzte es eine Niederlage. Diese fiel mit 1:2 allerdings knapp aus und den Nackenschlag gab es erst in der Schlussphase. Zehn Minuten waren absolviert, als Jonas Thiele die Gäste in Front brachte, doch davon ließen sich die Hausherren kaum beeindrucken. Andre Kortstegge glich nach 21 Zeigerumdrehungen aus. In der Folge war es eine umkämpfte Partie. Als es schon nach einer Punkteteilung aussah, schlugen die Gäste noch einmal zu. Patrick Schülingkamp erzielte kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit den 2:1-Siegtreffer (84.). Buscher-Dreierpack lässt Vrasselt jubeln

Der SV Vrasselt ist nach kurzer Schwächephase zurück in der Spur. Am Freitagabend siegte der SVV auswärts beim SV Krechting mit 3:0. Alle Tore des Abends gingen auf das Konto von Marco Buscher. Vor der Pause schlug er doppelt zu (16./25.), kurz vor dem Ende der Begegnung sorgte er für die endgültige Entscheidung. Der Angreifer der Emmericher kommt insgesamt nun schon auf sieben Torerfolge in dieser Saison. Vrasselt klettert in der Tabelle wieder auf Rang zwei, könnte den am Sonntag aber wieder verlieren, wenn unter anderem der GSV Suderwick und SV Biemenhorst II im Einsatz sind. Spitzenreiter am Samstag gefordert Groes-Show in Rhede

Nur 40 Zuschauer sahen das Torfestival von Spitzenreiter DKJ Rhede am Samstagnachmittag. Die wenigen, die da waren, sollten ihr Kommen keinesfalls bereuen, sahen sie doch einen Rene Groes, der alles an diesem Tag in den Schatten stellte. Allein fünf Treffer gingen auf das Konto des Angreifers, insgesamt bezwang Rhede den FC Olympia Bocholt mit 6:2. Die Gäste gingen zunächst sogar in Führung, doch dann startete Groes durch. Nach dem Ausgleich in der neunten Minute, legte er vor und nach der Pause nach (34./63./65.), ehe die Gäste noch einmal zum Zug kamen. Mit seinem fünften Treffer war die reguläre Spielzeit nahezu abgelaufen, Ben Schücker markierte in der Nachspielzeit den 6:2-Endstand. Für Rhede war es der siebte Sieg im sieben Spiel. Diese Partien gibt es am Sonntag RSV Praest feiert Last-Minute-Sieg

Das war spannend. Der RSV Praest erzielt erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit den 3:2-Siegtreffer gegen den SV Biemenhorst II und holt damit wichtige Punkte. Zunächst durften sich aber die Gäste freuen, als Jan-Niklas Frieg nach 18 Minuten das Spielgerät im RSV-Kasten platzierte. Der konnte in Person von Marvin Beikirch noch vor der Pause antworten (39.). Nach dem Seitenwechsel sorgte David Broich für den Führungswechsel (59.), ehe ein Eigentor den SVB noch einmal heranbrachte (85.). In der Nachspielzeit markierte Fabian Bonekamp letztlich den Siegtreffer für Praest, VfR Mehrhoog gewinnt Derby-Krimi

Am Hogenbusch bekamen die Zuschauer ein Derby zu sehen, das bis zur letzten Minute Spannung bot. Am Ende setzte sich der VFR Mehrhoog knapp mit 2:1 gegen den TuS Haffen-Mehr durch – begünstigt durch einen entscheidenden Abwehrfehler und eine Rote Karte gegen die Gäste. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht. SV Brünen stürzt Wesel tiefer in die Krise

Kellerduell stand drauf und Kellerduell war auch drin. Der SV Brünen verdoppelte durch den 1:0-Erfolg gegen den PSV Wesel II seinen Punktestand in der Tabelle und verschaffte sich dadurch einen Hauch Entlastung. Lars Angenendt erzielte in der 57. Spielminute den einzigen Treffer des Tages. Der PSV steht nach sieben Spieltagen weiter ohne einen einzigen Zähler ganz am Ende der Tabelle. TuB Bocholt klettert weiter

Der TuB Bocholt hat nach dem 4:2-Sieg gegen den SV Bislich den sechsten Tabellenplatz erklommen. Yannick Schwanekamp (40./83.), Aurele Lilian Rupp (43.) sowie Marvin Nähle zeigten sich für die Torerfolge verantwortlich. Auf der Gästeseite trafen Clement Edache Iodo (18.) und Fabian Haaver (51.). Rückschlag für TV Voerde

Der TV Voerde kommt einfach nicht in Schwung. Nach der 0:3-Derbypleite gegen den SV Spellen vor einer Woche unterlag das Team nun dem GSV Suderwick klar mit 0:4 und macht es sich damit vorerst im Tabellenkeller gemütlich. Nico Maurick (28.), sowie Niklas Mike Rossel (29.) vor der Pause und Robin Hollands (81.), sowie Tom Boland (86.) in der Schlussphase markierten die Treffer für die Gäste, die damit im Klassement den zweiten Platz verteidigen konnten. Rheingold Emmerich gewinnt Tor-Spektakel