GSV-Rückzug: "Ärgerlich", "absehbar", "schade" - Das sagt die Liga Überraschend war der Rückzug des GSV Moers am Dienstag nicht. Trotzdem gibt es Ärger und Unverständnis bei der Konkurrenz. Ein Stimmungsbild.

Das sagt die Liga zum Rückzug des GSV Moers. – Foto: IMAGO/FunkeFotoService, Cindy

Sportlich gab es durch den Rückzug des GSV Moers Gewinner und Verlierer. Das Titelrennen ist einen Hauch spannender geworden, Verfolger Nummer drei, der ESC Rellinghausen guckt derweil in die Röhre. Enger zusammengerückt ist derweil das Feld derer, die um den Klassenerhalt kämpfen. Wir haben nachgefragt bei Sven Schützek (SV Scherpenberg), Marco Hoffmann (VfB Bottrop), Björn Assfelder (PSV Wesel), Dietmar Schacht (Sportfreunde Hamborn 07) und Sascha Behnke (ESC Rellinghausen), wie sie zum Rückzug stehen.

Stimmen zum GSV-Rückzug Sven Schützek, Trainer SV Scherpenberg: "Irgendwo war das ja leider abzusehen. Es ist in den vergangenen Wochen sehr still geworden, von daher haben wir uns auch intern darauf vorbereitet, dass es passieren kann. Jetzt ist es Gewissheit. Wir hätten mit Sicherheit gerne das 0:4 aus dem Hinspiel sportlich noch einmal gerade gerückt, aber die Chance bekommen wir nicht mehr. Wir gehören zu den Vereinen, denen keine Punkte abgezogen werden. Dadurch vergrößert sich der Abstand nach Rellinghausen auf vier Punkte. Ich bin mir sicher, dass andere Trainerkollegen nicht so begeistert sind über den Punktabzug. Ich hätte auch keine Probleme damit gehabt, wenn die Punktekonstellation so geblieben wäre." >>> Das ist die aktuelle Tabelle Marco Hoffmann, Trainer VfB Bottrop: "Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der GSV Moers in der Rückrunde nicht mehr antritt. Es war ja auch schon ein Thema, was in der Winterpause immer wieder aufkam. Jetzt hat man Gewissheit. Für uns bedeutet das, ein Heimspiel weniger, was nicht schön ist. Wir haben dort in der Hinrunde 1:1 gespielt, entsprechend ist dieser Punkt jetzt futsch. Das Thema der Rückzüge liest man ja gerade in den unteren Ligen immer häufiger. Leider verschiebt sich das jetzt mittlerweile auch nach oben, wo ich sagen muss, in der Bezirksliga muss man eigentlich auch wissen, ob man eine Saison durchtakten und durchspielen kann - und erst recht in der Landesliga."

Hamborn gewinnt, Rellinghausen verliert Björn Assfelder, Trainer PSV Wesel: "Die Entscheidung war absehbar und dadurch nicht überraschend. Es gilt, diese zu akzeptieren, auch wenn wir dadurch drei Punkte verlieren. Wir nehmen das zur Kenntnis, beschäftigen uns jedoch nicht weiter damit, weil wir das nicht beeinflussen können!" Dietmar Schacht, Sportlicher Leiter Sportfreunde Hamborn 07: "Es ist natürlich schade, wenn eine Mannschaft die Saison nicht zu Ende spielen kann. Der GSV Moers ist ein toller Verein, der in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet hat, sei es vom Vorstand, dem Trainerteam oder der Mannschaft. Wir sind jetzt in dem Sinne nicht davon betroffen, dass wir einen Punktabzug haben. Aber für uns verringert sich dadurch natürlich der Abstand zu einem rettenden Platz, sodass wir in der Landesliga bleiben können. Dem GSV wünsche ich alles Gute und hoffe, dass sie bald wieder nach oben kommen."