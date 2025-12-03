GSV Pleidelsheim: "Die Chance auf den Klassenerhalt ist gegeben"

– Foto: Jens Körner

Der GSV Pleidelsheim steckt mitten im Abstiegskampf der Landesliga Württemberg, Staffel 1. Zur Winterpause steht das Team mit 13 Punkten aus 16 Spielen auf dem 15. Tabellenplatz – nur die SGM Krumme Ebene am Neckar liegt noch hinter den Pleidelsheimern. Trainer Marcus Wenninger weiß, dass die Hinrunde nicht nach Wunsch verlaufen ist: „Meine Mannschaft muss immer mehr als 100 Prozent auf den Platz bringen, um erfolgreich sein zu können. Das ist eine große Herausforderung, der man in der ersten Hälfte der Vorrunde nicht immer gerecht wurde.“

In einer ausgeglichenen, aber starken Liga zahlte der GSV vor allem zu Beginn Lehrgeld. „Deswegen steht man momentan auch auf einem Abstiegsplatz“, so Wenninger. Trendwende vor der Winterpause

Doch die Entwicklung der letzten Wochen stimmt optimistisch. Während Teams wie Satteldorf, Kaisersbach oder Crailsheim ebenfalls um jeden Punkt kämpfen, hat Pleidelsheim den Negativtrend gestoppt. „Wir sind insofern zufrieden, als dass wir in den letzten fünf Spielen überzeugen konnten, ungeschlagen blieben und elf Punkte holen konnten“, betont der Trainer. Damit ist der Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wieder hergestellt. Nur zwei Punkte trennen den GSV vom rettenden Ufer (nach aktuellem Stand der Zahl an Absteiger). „Somit sind die Nichtabstiegsplätze wieder in greifbarer Nähe“, sagt Wenninger. Der Aufschwung sei vor allem das Resultat harter Arbeit und mannschaftlicher Geschlossenheit.