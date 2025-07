GSV Pleidelsheim: "Dafür müssen wir erneut hart arbeiten"

Nach dem Klassenerhalt in der Landesliga, Staffel 1, blickt Trainer Marcus Wenninger optimistisch auf das vierte Jahr in Pleidelsheim. Mit gezielten Verstärkungen und spannenden Testspielen soll das Fundament für eine weitere erfolgreiche Runde gelegt werden.

Beste Landesliga-Saison der Vereinsgeschichte

Mit dem neunten Platz in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, hat der GSV Pleidelsheim seine bislang beste Saison auf dieser Ebene gespielt. Trainer Marcus Wenninger, der in seine vierte Spielzeit beim GSV geht, zieht ein positives Fazit: „Wir sind sehr zufrieden mit der Saison 24/25. Den Klassenerhalt zwei Spieltage vor Ende der Runde schon geschafft zu haben, im zweiten Jahr in der Landesliga, ist schon eine tolle Leistung.“