GSV Moers zieht weitere Mannschaft vom Spielbetrieb zurück Der GSV Moers nach der ersten Mannschaft nun auch die dritte Elf vom Spielbetrieb abgemeldet. Die Hintergründe. von Marcel Eichholz · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

Der GSV Moers hat bereits zwei Senioren-Mannschaften vom Spielbetrieb abgemeldet. – Foto: Rapha Günther

Die dritte Mannschaft des GSV Moers nimmt ab sofort nicht mehr am Spielbetrieb der Kreisliga C teil. Das hat der Verein nun bekanntgegeben und damit einen drastischen Schlussstrich unter eine Situation gezogen, die zuvor mit einer langen Sperre nach einer Schlägerei vor dem Sportgericht abgeschlossen wurde.

Was war passiert? Am 1. März spielte der GSV gegen die Zweitvertretung des VfL Rheinhausen. Beim Stand von 0:2, soll es nach Zeugenaussagen vor dem Kreissportgericht so abgelaufen sein: Ein VfL-Akteur soll einem am Boden liegenden Kicker der Hausherren 'Steh aufm du Hund' zugeraunt haben, wodurch sich der Moerser derart provoziert fühlte, dass er dem Gegenspieler über das gesamte Feld hinterherlief, ihn am Kragen packte und schließlich zu Boden riss, wie die NRZ berichtet. In der Folge kamen die VfL-Trainer auf das Feld und die Situation eskalierte kurzzeitig. Der GSV hatte unmittelbar nach dem Vorfall festgelegt, dass die Mannschaft bis zum Urteil des Sportgerichts nicht mehr antreten solle. Das Gericht hat nun geurteilt, dass beide Vereine eine Geldstrafe von jeweils 75 Euro zu zahlen haben, da sie einen Spielabbruch verschuldet haben. Der GSV-Spieler, der die Szene ausgelöst hat, wurde für anderthalb Jahre, bis zum 1. September 2027, gesperrt. Das Spiel sollte neu angesetzt werden, da dem Schiedsrichter vorgeworfen wurde, nicht alle, ihm zur Verfügung stehenden Optionen, angewandt zu haben. Zur Neuansetzung wird es aber nicht mehr kommen:

GSV zieht drastische Konsequenzen "Der GSV Moers begrüßt die erfolgte Aufarbeitung und die damit verbundenen sportgerichtlichen Entscheidungen des Sportgerichts und zieht daraus nun auch umgehend vereinsinterne Konsequenzen: Wir werden uns mit sofortiger Wirkung von dem betreffenden Spieler trennen. Darüber hinaus haben wir entschieden, unsere 3. Herrenmannschaft ebenfalls mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurückzuziehen, erklärt der Abteilungsvorstand des GSV in einer Mitteilung. Weiter heißt es: " Dieser Schritt ist aus unserer Sicht notwendig, um ein klares und unmissverständliches Zeichen zu setzen. Gewalt, unsportliches Verhalten und vereinsschädigendes Auftreten haben beim GSV Moers und auf dem Fußballplatz keinen Raum. Wir stehen für Respekt, Fairness und Verantwortung – auf und neben dem Platz. Wir wissen, dass die Vorfälle viele Menschen verärgert und fassungslos gemacht haben – innerhalb und außerhalb unseres Vereins. Gleichzeitig ist uns wichtig festzuhalten, dass dieses Verhalten nicht den GSV Moers und schon gar nicht die vielen ehrenamtlich engagierten Menschen widerspiegelt, die unseren Verein Tag für Tag mit Einsatz, Herzblut und Verantwortungsbewusstsein tragen. Gerade deshalb ist es unsere Pflicht, jetzt klare Haltung zu zeigen und die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Mit den nun getroffenen Entscheidungen machen wir deutlich, dass wir Fehlverhalten nicht tolerieren und bereit sind, klare Konsequenzen zu ziehen."