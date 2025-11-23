GSV Moers wirft Cup-Verteidiger SV Budberg raus

Der SV Budberg ist entthront: Das Gefühl, wie sich eine Pleite im Pokalwettbewerb anfühlt, gab es seit November 2022 nicht mehr. Nun erwischte es den Titelverteidiger im Viertelfinale. Der Landesliga-Fünfte verlor beim GSV Moers mit 1:3 (0:0) – und zeigte dabei eine der schwächsten Leistungen der Saison. Für einen besonderen Moment sorgte auch ein früherer Sonsbecker.

„Wir haben nur in den ersten 25 Minuten gut performt“, ärgerte sich SVB-Trainer Tim Wilke hinterher. „Danach wurde es immer fahriger. Ungenau. Schlampig. Slapstick-Gegentore. Schlecht verteidigt, ohne Griff. Ich bin das erste Mal echt enttäuscht ob der Leistung – in der Saison. Nicht wegen dem Pokal-Aus. Das musste mal kommen im dritten Jahr nacheinander. Aber über 90 Minuten waren wir der verdiente Verlierer“, fasste Wilke die „mangelhafte Leistung in einem mäßigen Spiel“ zusammen.

Dabei konnten die Budberger im Derby wieder auf zwei Rückkehrer setzen, die Rotation hielt sich anders als in den Runden zuvor in Grenzen: Niklas Ueberfeld gab nach zweimonatiger Schulterverletzung sein Comeback, Moritz Paul rückte auf die Zehn hinter der alleinigen Spitze Ceyhun Dagdemir. Mike Terfloth stand erstmals seit dem 28. September wieder in einem Pflichtspiel in der Startelf.

Beim GSV bedeutete die Partie gleichzeitig einen weiteren personellen Einschnitt: Nach dem Aus des langjährigen Coaches Dirk Warmann wird fortan auch Teammanager Patrick Iwersen nicht mehr weitermachen – „nicht ganz freiwillig“, wie er der NRZ mitteilte. Nach zweieinhalb Jahren wurde ein „Ungleichgewicht“ festgestellt. Immerhin tankte der abstiegsgefährdete Landesligist durch den Halbfinaleinzug neues Selbstvertrauen – der letzte Liga-Erfolg datiert vom 12. September.

Erfolgsgefühlt für den GSV

GSV-Trainer Christian Skerwiderski zeigte sich nach dem Coup gegen den Favoriten erleichtert und stolz auf sein Team. „Wir haben uns nicht beirren lassen, sind nach dem Gegentor schnell wieder in die Spur gekommen und haben die Standards gut wegverteidigt. Der Sieg war absolut verdient.“

Für Moers war das Ergebnis mehr als nur ein Weiterkommen, viel mehr „eine Reaktion“, die sich alle schon früher erhofft hatten. „Wir haben nie schlecht gespielt. Jetzt sind wir endlich mal belohnt worden. Ein richtiger Befreiungsschlag. Man hat am Abend gemerkt, wie sehr die Mannschaft dieses Sieggefühl vermisst hat.“

Zum Spiel: Der GSV ging nach 56 Minuten in Führung: Danny Rankl bekam im Strafraum nach einer Hereingabe zu viel Platz. Der frühere Sonsbecker vollendete in altbekannter Manier. Budberg antwortete prompt: Felix Weyhofen zirkelte einen direkten Freistoß aus 18 Metern unhaltbar zum 1:1 ins Netz (59.). Im Schlussabschnitt kippte die Partie dann erneut zugunsten des GSV. Furkan Yavuz verlud SVB-Keeper Lorenz Delgado eiskalt zum 2:1 (82.), bevor A-Junior Nico Huylmans in der sechsten Minute der Nachspielzeit aus 30 Metern zum 3:1-Endstand ins leere Tor traf. Zuvor hatte er Delgado die Kugel bei einem Pressschlag abgeluchst.

Für Gesprächsstoff sorgte eine Szene in der 92. Minute: Moers-Kapitän Thorsten Kogel spielte Torhüter Jan Roolfs den Ball zurück – und der nahm ihn mit den Händen auf. Ein indirekter Freistoß blieb jedoch aus. Schon am 7. Dezember sehen sich beide Teams in der Landesliga wieder, dann allerdings auf dem Kunstrasenplatz des SV Budberg.