GSV Moers verpflichtet Conner Wastian zur Saison 2025/26

Wastian hat in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung genommen. Ausgebildet wurde er in den Jugendmannschaften von Fortuna Düsseldorf und dem TSV Meerbusch, wo er sich früh an ein hohes Trainingsniveau gewöhnt hat. Nach zwei Einsätzen in der Oberliga Niederrhein für den SV Sonsbeck sammelte er in Scherpenberg wichtige Spielpraxis auf Landesliga-Niveau – und überzeugte dort mit Tempo, Übersicht und gutem Positionsspiel.

Trainer Dirk Warmann zeigt sich erfreut über den Neuzugang: