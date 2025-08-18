GSV Moers startet mit starkem 3:2-Erfolg in Niederwenigern

Der GSV Moers ist erfolgreich in die neue Landesliga-Saison gestartet. Beim Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern setzte sich die Elf von Trainer Dirk Warmann am Sonntag mit 3:2 durch – und bewies dabei Nervenstärke bis in die Schlussphase.

Trainer Warmann zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft im ersten Durchgang zufrieden: „Wir haben nach dem frühen Gegentor eine tolle Reaktion gezeigt. Statt hektisch zu werden, haben wir Ruhe bewahrt und die Ordnung gehalten. In einigen Situationen hat uns zwar noch die Präzision im letzten Drittel gefehlt, aber die Jungs haben mutig nach vorne gespielt und sich für ihren Aufwand mit dem Ausgleich belohnt. Genau diese Einstellung brauchen wir in dieser Liga.“

Die Partie begann denkbar ungünstig für die Gäste: Bereits in der 3. Minute traf Dominik Enz nach einer Hereingabe zur frühen Führung für Niederwenigern. Der GSV ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und antwortete noch vor der Pause. Shadi Ghrayeb flankte scharf in den Strafraum, wo Danny Rankl goldrichtig stand und per Kopf zum 1:1-Ausgleich traf (37.).

Eiskalt nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel erwischte Moers die Gastgeber erneut eiskalt. Ein Abpraller im Strafraum landete bei Furkan Yavuz, der den Ball überlegt in die lange Ecke schob – 2:1 für den GSV (63.). Niederwenigern kam zwar durch Marc Rapka noch einmal zurück (74.), doch die Gäste blieben dran und spielten weiter mutig nach vorn.

Spätes Happy End

Die Entscheidung fiel in der 86. Minute: Ein scharf getretener Freistoß von Joker Mert Kefeli segelte in den Strafraum, wo Karim El Moumen hochstieg und den Ball wuchtig unter die Latte köpfte. Der späte Treffer bedeutete den 3:2-Endstand und bescherte dem GSV die ersten drei Punkte der neuen Spielzeit. In der Nachspielzeit schwächten sich die Gastgeber selbst, als Doppeltorschütze Enz nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot sah (90.).



Stimmen zum Spiel

„Wir haben uns auch von Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen lassen und im richtigen Moment zugeschlagen. Das war ein Sieg des Willens und ein perfekter Auftakt für uns“, resümierte Warmann nach dem Spiel. Auch Sportleiter Patrick Iwersen zeigte sich zufrieden: „Das war ein hart erkämpfter, aber verdienter Sieg. Die Jungs haben Charakter bewiesen, sind nach Rückschlägen immer wieder aufgestanden und haben sich am Ende mit drei Punkten belohnt. Darauf können wir aufbauen.“



Ausblick

Mit dem Auswärtserfolg bei einem ambitionierten Gegner ist der GSV Moers gut in die Saison gestartet. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie auch in schwierigen Momenten stabil bleibt und Lösungen findet. Nun gilt es, die Leistung im kommenden Heimspiel zu bestätigen!