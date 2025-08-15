GSV Moers startet mit Auswärtskracher

Endlich rollt der Ball wieder – und für den GSV Moers beginnt die neue Landesliga-Saison gleich mit einem echten Kracher. Am Sonntag geht es auswärts zu den Sportfreunden Niederwenigern, die nach ihrem Abstieg aus der Oberliga als einer der Topfavoriten der Liga gelten. Für den GSV ist der Auftritt am Glückauf-Sportplatz eine spannende Standortbestimmung – und zugleich eine große Chance, direkt zum Auftakt ein Ausrufezeichen zu setzen.

Hinter der Mannschaft von Trainer Dirk Warmann liegen intensive Wochen. In insgesamt sieben Testspielen, einem zweitägigen Turniereinsatz beim BV Düsseldorf und zahlreichen Trainingseinheiten wurde hart gearbeitet, um Abläufe zu festigen und die Zugänge bestmöglich ins Team zu integrieren. Immer wieder bewies die Mannschaft in dieser Zeit, dass Einsatzbereitschaft, mannschaftliche Geschlossenheit und Spielfreude stimmen. „Wir haben in der Vorbereitung viele positive Ansätze gesehen. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir das auch unter Wettkampfbedingungen abrufen können“, betont Warmann.

Die Sportfreunde Niederwenigern gehen mit einer klaren Marschroute in die neue Saison: Nach dem Abstieg aus der Oberliga wollen sie in der Landesliga, Gruppe 2, von Beginn an oben mitspielen. Der Kader wurde gezielt verstärkt, vor allem in der zentralen Achse mit. Namen wie Innenverteidiger Frederik Lach oder Torwart Cem Ural bringen reichlich Erfahrung aus höheren Ligen und verleihen der Mannschaft zusätzliche Stabilität. Das erklärte Ziel der Hattinger ist es, sich dauerhaft im Spitzenfeld zu etablieren und möglichst schnell den Wiederaufstieg ins Visier zu nehmen.

Der GSV Moers weiß also, dass ihm eine anspruchsvolle Aufgabe bevorsteht: Niederwenigern verfügt über viel individuelle Qualität, Erfahrung und eine starke Vorbereitung im Rücken. Entsprechend groß ist der Respekt – ohne dabei den eigenen Anspruch aus den Augen zu verlieren.

Fokus auf die eigenen Stärken

Trotz der starken Ausgangslage des Gegners richtet der GSV den Blick vor allem auf sich selbst. „Wir fahren nicht nach Hattingen, um Punkte abzuschenken. Wir wollen mutig auftreten und unser Spiel auf den Platz bringen“, betont Warmann. Der Kader geht mit einem eingespielten Kern in die neue Saison, wurde im Sommer gezielt verstärkt und bietet nun auf mehreren Positionen mehr Tiefe und Flexibilität.

Die Mischung aus erfahrenen Führungsspielern und hungrigen Talenten soll in den kommenden Monaten für Stabilität und frischen Schwung sorgen. Ein erfolgreicher Auftakt würde dem GSV Moers nicht nur die ersten wichtigen Punkte sichern, sondern auch Selbstvertrauen und positiven Rückenwind für die kommenden Aufgaben geben.