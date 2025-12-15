Tim Wlazik (li.) und Tobias Janßen übernehmen als Trainer beim GSV Moers. – Foto: Verein

GSV Moers setzt auf ein junges Trainer-Duo Der GSV Moers hat die Trainerfrage geklärt und geht mit einem jungen Duo in die Rückrunde in der Landesliga, Gruppe 2. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 Hamborn 07 GSV Moers Tim Wlazik Tobias Janßen

Hinter dem GSV Moers liegen ein paar unruhige Wochen, nun scheint sich die Lage bei dem Landesligisten aber wieder ein wenig zu beruhigen, auch wenn noch nicht alle Zweifel an einem möglichen Rückzug beseitigt sind. Zuletzt gab es sportliche einen wichtigen Erfolg zu feiern und auch die Frage nach der Neubesetzung an der Seitenlinie ist geklärt.

Sa., 13.12.2025, 17:00 Uhr GSV Moers GSV Moers Sportfreunde Hamborn 07 Hamborn 07 3 0 Abpfiff Spieltext GSV Moers - Hamborn 07 Mitte Oktober begann das Rumoren beim GSV Moers. Da nämlich trat der langjährige Trainer Dirk Warmann überraschend zurück. Interimsweise übernahm damals Abteilungsleiter Patrick Iwersen die Mannschaft, ehe er wenig später die Verantwortung an Christian Skerwiderski weitergab. Dieser stand am Samstag zum letzten Mal an der Seitenlinie und verabschiedete sich mit einem wichtigen 3:0-Erfolg im Kellerduell gegen die Sportfreunde Hamborn 07. Mit nun 18 Punkten belegt der GSV im Klassement der Landesliga, Gruppe 2, den elften Rang, hat aber nur zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Neben der sportlich angespannten Situation kamen auch immer wieder Meldungen auf, dass auch die finanzielle Lage herausfordernd sein soll. Dies bestätigte der Verein und erteilte den Spielern die Freigabe, sich im Winter nach einem neuen Verein umzuschauen. Gegenüber der NRZ betonte Daniel Ollmann, dass das Tafelsilber allerdings nicht verscherbelt werden soll, interessierte Vereine also bei der Ablöse etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. Da es unklar ist, ob und in welchem Umfang der Aderlass im Winter stattfindet, hat auch das neue Trainer-Duo mit vielen Unwägbarkeiten zu kämpfen. U19-Trainer-Duo übernimmt