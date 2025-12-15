GSV Moers setzt auf ein junges Trainer-Duo

Hinter dem GSV Moers liegen ein paar unruhige Wochen, nun scheint sich die Lage bei dem Landesligisten aber wieder ein wenig zu beruhigen, auch wenn noch nicht alle Zweifel an einem möglichen Rückzug beseitigt sind. Zuletzt gab es sportliche einen wichtigen Erfolg zu feiern und auch die Frage nach der Neubesetzung an der Seitenlinie ist geklärt.
Mitte Oktober begann das Rumoren beim GSV Moers. Da nämlich trat der langjährige Trainer Dirk Warmann überraschend zurück. Interimsweise übernahm damals Abteilungsleiter Patrick Iwersen die Mannschaft, ehe er wenig später die Verantwortung an Christian Skerwiderski weitergab. Dieser stand am Samstag zum letzten Mal an der Seitenlinie und verabschiedete sich mit einem wichtigen 3:0-Erfolg im Kellerduell gegen die Sportfreunde Hamborn 07. Mit nun 18 Punkten belegt der GSV im Klassement der Landesliga, Gruppe 2, den elften Rang, hat aber nur zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.
Neben der sportlich angespannten Situation kamen auch immer wieder Meldungen auf, dass auch die finanzielle Lage herausfordernd sein soll. Dies bestätigte der Verein und erteilte den Spielern die Freigabe, sich im Winter nach einem neuen Verein umzuschauen. Gegenüber der NRZ betonte Daniel Ollmann, dass das Tafelsilber allerdings nicht verscherbelt werden soll, interessierte Vereine also bei der Ablöse etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. Da es unklar ist, ob und in welchem Umfang der Aderlass im Winter stattfindet, hat auch das neue Trainer-Duo mit vielen Unwägbarkeiten zu kämpfen.
In der vergangenen Woche wurden der Mannschaft die neuen Coaches offiziell vorgestellt. Fortan leiten U19-Coach Tim Wlazik und der Jugendobmann und U19-Co-Trainer Tobias Janßen die Geschicke an der Seitenlinie der Landesliga-Truppe. Planen wollen sie nur mit einem kleinen Stamm aus dem aktuellen Kader, zudem sollen gute Spieler aus der U19 und externe Zugänge für eine Fortsetzung des Spielbetriebs sorgen, dann allerdings zu deutlich reduzierten Honoraren.
"Die Situation der ersten Mannschaft ist intern und extern äußerst unangenehm. Trotzdem ist es unser klares Ziel, in der Rückrunde weiterzuspielen", erklärte Dirk Mumot, neuer GSV-Kommunikator, gegenüber der NRZ. Schwierig dürfte die Winter-Vorbereitung sein, die bereits am 3. und 4. Januar mit der Teilnahme am Hallenstadtpokal Moers beginnt. Drei geplante Testspiele im Januar wurden vorsorglich bereits abgesagt. Planmäßig geht es in der Landesliga am 1. Februar mit einem Heimspiel gegen die Sportfreunde Niederwenigern weiter.