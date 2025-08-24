GSV Moers ringt Werden-Heidhausen nieder

Der GSV Moers hat seinen gelungenen Saisonauftakt eindrucksvoll bestätigt und nach dem 3:2 in Niederwenigern nun auch das erste Heimspiel der neuen Landesliga-Saison gewonnen. Vor etwas mehr als 100 Zuschauern an der Filder Straße besiegte die Elf von Trainer Dirk Warmann den SC Werden-Heidhausen mit 2:0 (1:0) – und setzte sich damit zumindest bis Sonntagabend an die Tabellenspitze.

Die Moerser waren vor der Partie gewarnt, schließlich hatte Aufsteiger Werden-Heidhausen am ersten Spieltag Mintard mit 2:0 geschlagen. Entsprechend konzentriert und diszipliniert agierte der GSV von Beginn an. Schon in der 18. Minute durfte gejubelt werden: Nach einer Ecke der Gäste schaltete Pierre Nowitzki blitzschnell um, bediente Furkan Yavuz, und der Angreifer vollendete eiskalt zum 1:0.

Werden-Heidhausen steckte den Rückstand gut weg und suchte bis zur Pause immer wieder den Weg nach vorn. Die Gäste machten dem GSV das Leben schwer und erzwangen einige gefährliche Szenen. „Gerade vor Halbzeit hat uns der Gegner enorm gefordert. Da mussten wir alles investieren, um die Null zu halten“, sagte Warmann.

Nach dem Seitenwechsel setzte Moers dann das nächste Ausrufezeichen. Ava Kader zirkelte einen Freistoß an die Latte, und Ilias El Moumen reagierte am schnellsten und drückte den Ball in der 58. Minute zum 2:0 über die Linie.

In der 78. Minute schwächte sich der GSV selbst, als Conner Marco Wastian nach Foulspiel und Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte sah. In der Schlussphase warf Werden-Heidhausen noch einmal alles nach vorne, doch die Hausherren verteidigten geschlossen, blieben stabil und brachten den zweiten Saisonsieg souverän über die Zeit.

Stimmen und Ausblick

„Die Mannschaft hat sehr diszipliniert gespielt und sich die drei Punkte verdient. Wir haben auch in Unterzahl die Ruhe bewahrt und das Ergebnis clever gegen einen guten Gegner verteidigt“, bilanzierte Trainer Dirk Warmann nach dem Schlusspfiff.

Auch Sportleiter Patrick Iwersen lobte die Widerstandsfähigkeit seines Teams: „Es war wichtig, den Auftakt aus Niederwenigern mit einem starken Heimauftritt zu bestätigen. Man hat gesehen, dass die Jungs als Einheit auftreten, auch dann, wenn der Gegner uns richtig fordert. Solche Spiele helfen uns in der Entwicklung enorm weiter.“

Mit nun sechs Punkten aus zwei Spielen ist dem GSV ein Traumstart gelungen. Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) wartet die Auswärtsaufgabe beim Mülheimer FC 97, während Werden-Heidhausen zeitgleich Viktoria Goch empfängt.