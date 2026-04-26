GSV Moers präsentiert drei neue Trainer Der GSV Moers hat einen neuen Coach für die zweite Mannschaft gefunden. Auch die Trainer der A-Jugend-Fußballer stehen fest. Beim Bezirksliga-Team sind die Personalplanungen weit fortgeschritten. von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Die GSV Moers stellt drei neue Trainer im Verein vor – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Beim GSV Moers laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Für die zweite Mannschaft haben die Grafschafter mit José Antonio Garrido Mira nun eine schnelle Nachfolgelösung für Patrick Heydrich gefunden. Der Trainer, zuletzt bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Lintfort tätig, soll nach dem positiven Trend im neuen Jahr frühzeitig für Stabilität sorgen und bringt zudem einige Spieler mit an die Filder Straße.

Eingespieltes Duo für die A-Jugend Aza Kader, Ramon Morawic und Russ Bryand Soh Fotso rücken im Sommer in die erste Mannschaft auf, die künftig in der Bezirksliga antritt. Naim Hajjaoui (Ziel unbekannt) verlässt den Klub ebenfalls. „Wir planen für ein zweites Jahr in der A-Liga. Ansonsten bleibt der Kader weitgehend zusammen, sodass wir die durch die Abgänge entstandenen Lücken gut schließen können“, erklärt der neue Sportliche Leiter, Andreas Gressl. Parallel dazu richtet der Verein seinen Blick verstärkt auf die Nachwuchsarbeit. Mit Steven Ladwig und Andrija Kurandic übernimmt ein eingespieltes Duo die A-Jugend in der neugegründeten Landesliga (ehemals Grenzlandliga). Beide arbeiten für die Duisburger Fußballschule „Sports Academy A“ und können daher auf ein großes Netzwerk bauen, das künftig eine entscheidende Rolle spielen soll.