GSV Moers: Neuer Trainer der 1. Herren für die Saison 2026/2027

Der GSV Moers hat die Trainerfrage für die 1. Herrenmannschaft zur Saison 2026/2027 geklärt: Andreas Oerschkes wird künftig die sportliche Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen.

Der Verein freut sich sehr, mit Andreas Oerschkes einen Trainer gefunden zu haben, der zum eingeschlagenen Weg und zur geplanten Neuausrichtung der 1. Herren passt.

„Wir sind sehr froh, mit Andreas die passende Lösung für unsere 1. Herrenmannschaft gefunden zu haben. Er bringt die Eigenschaften mit, die wir uns für die künftige Ausrichtung der Mannschaft wünschen, und passt sehr gut in das Profil, das wir für diesen Neustart definiert haben“, heißt es aus dem Verein.

Mit der Verpflichtung stellt der GSV Moers frühzeitig die Weichen für die neue Saison, um gemeinsam die nächsten Schritte in der sportlichen Entwicklung zu gehen.