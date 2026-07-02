GSV Moers mit Platin-Status im DFB-Punktespiel 2.0 ausgezeichnet von Daniel Ollmann · Heute, 13:54 Uhr · 0 Leser

Der GSV Moers ist im Rahmen des DFB-Punktespiels 2.0 für seinen erreichten Platin-Status durch den Fußballverband Niederrhein (FVN) ausgezeichnet worden. Die Ehrung fand im Beisein zahlreicher Gäste auf der Sportanlage des GSV Moers statt und würdigte das außergewöhnliche Engagement des Vereins in den vergangenen Jahren. Mit aktuell 535 erreichten Punkten zählt der GSV Moers zu den erfolgreichsten Vereinen im DFB-Punktespiel 2.0. Das Punktesystem honoriert unter anderem das ehrenamtliche Engagement, die Vereinsentwicklung, die Nachwuchsarbeit sowie zahlreiche weitere Maßnahmen zur nachhaltigen Förderung des Vereinslebens.

Als Anerkennung für die erreichten Leistungen erhielt der GSV Moers attraktive Prämien. Dazu gehören vier Minitore, insgesamt 30 Adidas WM-Spielbälle, umfangreiches Trainingsmaterial sowie ein Gutschein im Wert von 600 Euro, der für weitere Anschaffungen im Vereinsbereich eingesetzt werden kann. Zur feierlichen Ehrung begrüßte der GSV Moers zahlreiche Vertreter aus Verband und Fußballkreis. Unter den Gästen befanden sich unter anderem Peter Frymuth, Michael Vorbeck sowie Peter Hanisch. Ebenfalls anwesend waren Vertreter des GSV Moers aus Jugend- und Seniorenabteilung. Bei der symbolischen Übergabe der Auszeichnung war zudem eine Jugendmannschaft des Vereins dabei und unterstrich damit die große Bedeutung der Nachwuchsarbeit innerhalb des GSV Moers.