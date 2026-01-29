GSV Moers meldet Landesliga-Mannschaft ab Wenige Tage vor dem Rückrunden-Start zieht der GSV Moers seine Landesliga-Mannschaft zurück, weil sich alle Spieler abgemeldet hatten. Der Abteilungsvorstand plant eine Neuausrichtung. So geht’s bei der A-Liga-Truppe weiter. von RP / Rene Putjus und Gabriel Graeber · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Der GSV Moers spielt nicht mehr in der Landesliga. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Es waren anstrengende wie zeitintensive Wochen, die hinter Daniel Ollmann und dem Team aus der Fußball-Abteilung des GSV Moers liegen. Am Montagabend nach einer weiteren langen Vorstandssitzung stand der Entschluss fest: Die erste Fußball-Mannschaft des GSV wird nicht weiter in der Landesliga antreten. Am Dienstag machte Geschäftsführer Ollmann den sofortigen Rückzug aus der Gruppe 2, in der auch der SV Budberg und SV Scherpenberg spielen, in einer Pressemitteilung offiziell. Alle Ergebnisse der GSV-Fußballer werden annulliert, die Moerser als erster Absteiger ans Tabellenende gesetzt. So geht’s weiter bei den Grafschaftern.

„Der GSV Moers hat in den vergangenen Wochen mit großem Einsatz und bis zuletzt mit voller Überzeugung daran gearbeitet, die Voraussetzungen für eine sportlich stabile Rückrunde 2026 der Fußballer in der Landesliga zu schaffen. Trotz intensiver Gespräche, zahlreicher interner Maßnahmen und einer klaren sportlichen Perspektive hat sich der Verein nach sorgfältiger Abwägung entschlossen, die erste Herren-Mannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurückzuziehen, da sich zum Ende des letzten Jahres alle Spieler der Landesliga-Mannschaft abgemeldet haben“, schrieb Ollmann am Dienstagvormittag in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Diese Entscheidung tut sehr weh, aber sie ist notwendig, um dem Fußball beim GSV Moers wieder eine klare und ehrliche Perspektive zu geben.“ Der Entschluss sei konsequent, verantwortungsvoll und im Sinne des gesamten Vereins getroffen worden.

Neuausrichtung mit Fokus auf eigene Talente Den Landesliga-Fußballern war Ende vergangenen Jahres verkündet worden, dass zur zweiten Saisonhälfte der Etat massiv gekürzt werden müsse. Eine sportliche wie strukturelle „Neuausrichtung sei notwendig. Damit verbunden seien auch finanzielle Anpassungen. Den Spielern wurde offen freigestellt, diesen Weg mitzugehen“, hatte der GSV-Vorstand Anfang Januar mitgeteilt. Nun folgt also das sportliche Aus in der Landesliga. „In den vergangenen Wochen hat der Verein mit großem Einsatz daran gearbeitet, die Voraussetzungen für eine sportlich stabile Rückrunde der Saison 2025/2026 zu schaffen. Neben internen Maßnahmen wurden zahlreiche Gespräche mit interessierten Spielern geführt, um eine tragfähige sportliche und personelle Lösung zu finden. Auch ein engagiertes Trainerteam stand bereit, den eingeschlagenen Weg mitzugestalten“, erläuterte Ollmann.