GSV Moers meldet Landesliga-Mannschaft ab

Es waren anstrengende wie zeitintensive Wochen, die hinter Daniel Ollmann und dem Team aus der Fußball-Abteilung des GSV Moers liegen. Am Montagabend nach einer weiteren langen Vorstandssitzung stand der Entschluss fest: Die erste Fußball-Mannschaft des GSV wird nicht weiter in der Landesliga antreten. Am Dienstag machte Geschäftsführer Ollmann den sofortigen Rückzug aus der Gruppe 2, in der auch der SV Budberg und SV Scherpenberg spielen, in einer Pressemitteilung offiziell. Alle Ergebnisse der GSV-Fußballer werden annulliert, die Moerser als erster Absteiger ans Tabellenende gesetzt. So geht’s weiter bei den Grafschaftern.
„Der GSV Moers hat in den vergangenen Wochen mit großem Einsatz und bis zuletzt mit voller Überzeugung daran gearbeitet, die Voraussetzungen für eine sportlich stabile Rückrunde 2026 der Fußballer in der Landesliga zu schaffen. Trotz intensiver Gespräche, zahlreicher interner Maßnahmen und einer klaren sportlichen Perspektive hat sich der Verein nach sorgfältiger Abwägung entschlossen, die erste Herren-Mannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurückzuziehen, da sich zum Ende des letzten Jahres alle Spieler der Landesliga-Mannschaft abgemeldet haben“, schrieb Ollmann am Dienstagvormittag in einer Pressemitteilung.
Und weiter: „Diese Entscheidung tut sehr weh, aber sie ist notwendig, um dem Fußball beim GSV Moers wieder eine klare und ehrliche Perspektive zu geben.“ Der Entschluss sei konsequent, verantwortungsvoll und im Sinne des gesamten Vereins getroffen worden.
Den Landesliga-Fußballern war Ende vergangenen Jahres verkündet worden, dass zur zweiten Saisonhälfte der Etat massiv gekürzt werden müsse. Eine sportliche wie strukturelle „Neuausrichtung sei notwendig. Damit verbunden seien auch finanzielle Anpassungen. Den Spielern wurde offen freigestellt, diesen Weg mitzugehen“, hatte der GSV-Vorstand Anfang Januar mitgeteilt.
Nun folgt also das sportliche Aus in der Landesliga. „In den vergangenen Wochen hat der Verein mit großem Einsatz daran gearbeitet, die Voraussetzungen für eine sportlich stabile Rückrunde der Saison 2025/2026 zu schaffen. Neben internen Maßnahmen wurden zahlreiche Gespräche mit interessierten Spielern geführt, um eine tragfähige sportliche und personelle Lösung zu finden. Auch ein engagiertes Trainerteam stand bereit, den eingeschlagenen Weg mitzugestalten“, erläuterte Ollmann.
Die gesamte Kommunikation mit den betroffenen Spielern sei durchgehend ehrlich, offen und transparent verlaufen. Der Verein habe sich dabei zu jeder Zeit klar positioniert: „Allen Spielern gegenüber wurden die durch den GSV Moers getroffenen Zusagen eingehalten.“
Der Abteilungsleiter ergänzte: „Gleichzeitig zeigt die Entwicklung, dass in den zurückliegenden Gesprächen andere Interessen für einige Akteure stärker gewichtet wurden als der gemeinsam angebotene sportliche Weg. Das ist zu respektieren – ändert jedoch nichts daran, dass der Verein seine Verantwortung für eine stabile und nachhaltige Zukunft konsequent wahrnimmt.“
Der GSV Moers will „die aktuelle Situation“ als Chance für einen Neustart nutzen und sich „konsequent“ neu ausrichten – mit einem deutlichen Fokus auf junge, entwicklungsfähige und motivierte Spieler – bevorzugt aus der eigenen Jugendarbeit. Ziel sei es, zur Saison 2026/27 wieder eine attraktive, hungrige Mannschaft aufzubauen, „die für die Werte des Vereins steht und auf sowie neben dem Platz Begeisterung entfacht“. Das Team soll in der Bezirksliga um Punkte spielen, wie Ollmann auf Nachfrage sagte. Drei Spieler aus dem alten Landesliga-Kader haben sich Bedenkzeit erbeten, ob sie womöglich doch bleiben.
Parallel, so heißt es weiter, werden die organisatorischen Weichen gestellt: Der GSV führe derzeit erste Gespräche zur Besetzung der Trainerposition – vereinsintern wie extern. Außerdem werde Ausschau nach einem Senioren-Obmann gehalten, der den Neustart begleitet.
Daniel Ollmann machte gestern deutlich, dass der GSV Moers ein Ausbildungsverein sei und bleiben soll. Der Klub steht mit weit über 20 Jugend-Mannschaften im Spielbetrieb und setze auch künftig auf die nachhaltige Entwicklung junger Talente.
Und wie geht’s mit der zweiten Mannschaft weiter, die in der Kreisliga A um den Klassenerhalt spielt? Trainer Patrick Heydrich dazu: „Wir haben die Entwicklung schon geahnt und den Kader in der Winterpause breiter aufgestellt. In der Hinserie hatten ja immer wieder Spieler aus der Ersten ausgeholfen.“
Drei Winter-Zugänge sind fix, mit zwei weiteren Spielern laufen noch Gespräche, sagt der Coach. Neu dabei ist der 22-jährige Kameruner Russ Bryand Soh Fotso, der seit vier Monaten in Deutschland lebt. „Er hat mit zwei Toren in den Testspielen einen guten Eindruck hinterlassen“, so Heydrich. Selahatin Ovali war zuletzt für die A-Jugend vom TV Asberg am Ball, Hans Elezi kommt aus der A-Liga-Mannschaft des TSV Meerbusch.
