GSV-Moers-Kapitänin kehrt zum SV Budberg zurück

So bekamen Nachwuchsfußballerinnen aus der eigenen U17 vermehrt ihre Chance, auf sich aufmerksam zu machen. So wie die erst 16-jährige Keeperin Johanna Linkenbach. Die Torfrau wird in der neuen Saison fest dem Frauen-Niederrheinliga-Kader angehören – wie auch vier weitere U17-Talente. Peetz hält große Stücke auf Lily Rasel, Carolin Jöns, Ronja Lenz sowie Sofie Bennertz. Und neben Sadiku gibt’s einen weiteren externen Zugang. Isabell Hirschberger kommt vom MSV Duisburg, wo sie in der Landes- und Niederrheinliga-Truppe auflief. 2023 war die Mittelfeldspielerin vom SV Budberg zu den Zebras gewechselt.

„Personell sind wir schon sehr gut aufgestellt. Zumal uns Eva Hilsenberg ab September wieder voll zur Verfügung stehen sollte. Wir wollen eine stabilere Saison spielen“, sagt der Coach, der noch nach einer Verstärkung für die Defensive Ausschau hält. Derweil haben Chantal Schmitz und Emma Busch ihr Karriereende angekündigt.

Peetz teilte zudem mit, dass er fortan mit einem anderen Co-Trainer zusammenarbeiten werde. Der ehemalige Oberliga-Kicker Jens Schulz übernimmt den Job von André Smeetz. Und es gibt jetzt mit Maik Gretz einen Teammanager.

Am 15. Juli sehen sich die SVB-Spielerinnen wieder, dann beginnt die Vorbereitung. Weronika Rekus werde weiterhin die Kapitänsbinde tragen, wie der Coach auf Nachfrage meint. Am 23. August steht die erste Runde im Niederrhein-Pokal an, am Wochenende darauf startet die Meisterschaft 2026/27.