GSV Moers ist raus – Büdericher SV steht im Kreispokal-Endspiel

Der Büdericher SV steht im Kreispokal-Finale – Foto: Adrian Schlüter

Ende Januar machte der GSV Moers den Rückzug aus der Landesliga offiziell. Seit Freitag ist klar, dass durch das vorzeitige Ausscheiden aus der Meisterschaft auch der Einzug ins Kreispokal-Halbfinale keinen Wert mehr hat. Heißt: Die Partie gegen den Büdericher SV am Ostermontag ist hinfällig, der A-Ligist aus Wesel steht erstmals in der Klubgeschichte im Endspiel. „Wir haben das Spiel bereits abgesetzt und beide Vereine informiert“, sagte Peter Hanisch vom Moerser Kreis-Fußballausschuss (KFA).

Büdericher SV schreibt Pokalgeschichte

Zunächst hieß es, dass der GSV am 6. April mit der zweiten Mannschaft antreten könne. Doch das erlauben die Statuten nicht. Hanisch dazu: „Gemäß der Spielordnung des WDFV dürfen die Pokalspiele nur von der ersten Mannschaft gespielt werden.“

Im linksrheinischen Polderdorf war die Freude groß. „Da werden wir wohl fürs Finale ein paar Busse organisieren müssen“, sagte Rocco Steinert, Leiter der Senioren-Fußball-Abteilung. Er erfuhr am Freitagnachmittag durch die Rheinische Post, der der KFA den GSV aus dem laufenden Pokalwettbewerb herausgenommen hat. Der BSV hatte vorher selber recherchiert und den entscheidenden Passus gefunden, so Steinert. Der Vorstand habe Hanisch dann eine Mail geschrieben mit „der Bitte um Klärung“. Das ist nun passiert.