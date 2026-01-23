GSV Moers II: Mehr Breite, gute Stimmung – Fokus auf Klassenerhalt

Die Wintervorbereitung des GSV Moers II verläuft insgesamt positiv. „Wir sind in der Breite deutlich besser aufgestellt als noch in der Hinrunde – das gibt uns ein anderes Gefühl“, sagt der Teammanager Andreas Gressl.
Sportlich gab es bisher zwei klare Testergebnisse: Gegen den ambitionierten Hülser SV setzte es eine 0:4-Niederlage. „Man muss das Spiel richtig einordnen: Hüls hat vor zwei Jahren noch Bezirksliga gespielt und ist auch in dieser Saison in der Krefelder Kreisliga A oben dabei – das sind aktuell einfach andere Ambitionen als unsere“, sagt der Trainer Patrick Heydrich. Am Donnerstag folgte die passende Reaktion: Gegen einen starken B-Ligisten Alemannia Kamp gewann der GSV deutlich mit 6:1. „Wichtig war, dass wir in der Rhythmis kommen und unsere Basics sauber umsetzen – das hat die Mannschaft gut gemacht“, so Heydrich.
Beim 6:1 kamen auch die Neuzugänge zum Einsatz: Hans Elezi (TSV Meerbusch), Selahattin Ovali (zuletzt A-Jugend TV Asberg, nach Pause zurück) und Russ Bryand Soh Fotso, der erst seit September aus Kamerun in Deutschland ist und seine erste Station hier startet. Laut Gressl könnten noch ein bis zwei weitere Neuzugänge folgen.
Zum Rückrundenauftakt warten mit Viktoria Alpen und dem VfL Rheinhausen zwei Gegner, „vor denen wir uns nicht verstecken müssen“, sagt Gressl. Das klare Ziel: Klassenerhalt. „Die Stimmung ist gut – jetzt geht es darum, das in den Pflichtspielen auf den Platz zu bringen“, betont Heydrich.