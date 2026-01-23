GSV Moers II: Mehr Breite, gute Stimmung – Fokus auf Klassenerhalt

Die Wintervorbereitung des GSV Moers II verläuft insgesamt positiv. „Wir sind in der Breite deutlich besser aufgestellt als noch in der Hinrunde – das gibt uns ein anderes Gefühl“, sagt der Teammanager Andreas Gressl.

Sportlich gab es bisher zwei klare Testergebnisse: Gegen den ambitionierten Hülser SV setzte es eine 0:4-Niederlage. „Man muss das Spiel richtig einordnen: Hüls hat vor zwei Jahren noch Bezirksliga gespielt und ist auch in dieser Saison in der Krefelder Kreisliga A oben dabei – das sind aktuell einfach andere Ambitionen als unsere“, sagt der Trainer Patrick Heydrich. Am Donnerstag folgte die passende Reaktion: Gegen einen starken B-Ligisten Alemannia Kamp gewann der GSV deutlich mit 6:1. „Wichtig war, dass wir in der Rhythmis kommen und unsere Basics sauber umsetzen – das hat die Mannschaft gut gemacht“, so Heydrich.