GSV Moers II dreht Rückstand und gewinnt deutlich mit 5:1 bei FC Alpen von Andreas Gressl · Heute, 21:11 Uhr · 0 Leser

Der GSV Moers II ist zum Rückrundenstart in der Kreisliga A Moers perfekt gestartet. Beim FC Alpen drehte Moers einen frühen Rückstand und fuhr am Ende einen überzeugenden 5:1-Auswärtssieg ein – ein Ergebnis, das nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Art und Weise absolut Eindruck hinterlässt. Die Partie begann zunächst mit einem Dämpfer aus Moerser Sicht: Alpen nutzte eine frühe Situation konsequent und ging durch Nils Speicher mit 1:0 in Führung. In dieser Phase war es wichtig, nicht hektisch zu werden – und genau das hat Moers gut gelöst. Die Mannschaft blieb in ihrer Struktur, arbeitete weiter sauber gegen den Ball und suchte zunehmend den Zugriff über Intensität und zweite Bälle.

Mit zunehmender Spielzeit kippte das Momentum. Moers wurde präsenter in den Zweikämpfen, schob mutiger nach und kam nach 26 Minuten zum verdienten Ausgleich – wenn auch über ein Eigentor der Gastgeber durch Kai Hense. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war zu spüren, dass Moers die Partie an sich zieht: mehr Ballgewinne im Zentrum, bessere Staffelung in den Umschaltmomenten und deutlich mehr Zug Richtung letztes Drittel. Die Belohnung folgte noch vor dem Seitenwechsel: Nach einem Foul im Strafraum gab es Elfmeter für Moers – die verdiente Führung zum 2:1 durch Aza Kader. Kader war bereits am Torwart vorbei, als er grenzwertig zu Fall gebracht wurde. Der Schiedsrichter entschied hier auf Foul und zeigte dem Keeper die Gelbe Karte – über eine Ampelkarte hätte sich an diesem Nachmittag allerdings niemand beschweren können.