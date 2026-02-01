GSV Moers II dreht Rückstand und gewinnt deutlich mit 5:1 bei FC Alpen

Der GSV Moers II ist zum Rückrundenstart in der Kreisliga A Moers perfekt gestartet. Beim FC Alpen drehte Moers einen frühen Rückstand und fuhr am Ende einen überzeugenden 5:1-Auswärtssieg ein – ein Ergebnis, das nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Art und Weise absolut Eindruck hinterlässt.
Die Partie begann zunächst mit einem Dämpfer aus Moerser Sicht: Alpen nutzte eine frühe Situation konsequent und ging durch Nils Speicher mit 1:0 in Führung. In dieser Phase war es wichtig, nicht hektisch zu werden – und genau das hat Moers gut gelöst. Die Mannschaft blieb in ihrer Struktur, arbeitete weiter sauber gegen den Ball und suchte zunehmend den Zugriff über Intensität und zweite Bälle.
Mit zunehmender Spielzeit kippte das Momentum. Moers wurde präsenter in den Zweikämpfen, schob mutiger nach und kam nach 26 Minuten zum verdienten Ausgleich – wenn auch über ein Eigentor der Gastgeber durch Kai Hense. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war zu spüren, dass Moers die Partie an sich zieht: mehr Ballgewinne im Zentrum, bessere Staffelung in den Umschaltmomenten und deutlich mehr Zug Richtung letztes Drittel.
Die Belohnung folgte noch vor dem Seitenwechsel: Nach einem Foul im Strafraum gab es Elfmeter für Moers – die verdiente Führung zum 2:1 durch Aza Kader. Kader war bereits am Torwart vorbei, als er grenzwertig zu Fall gebracht wurde. Der Schiedsrichter entschied hier auf Foul und zeigte dem Keeper die Gelbe Karte – über eine Ampelkarte hätte sich an diesem Nachmittag allerdings niemand beschweren können.
Auch nach der Pause änderte sich das Bild nicht. Moers spielte diszipliniert, blieb kompakt und nutzte die Räume, die Alpen zwangsläufig anbieten musste. Während Alpen insgesamt zu wenig Entlastung hatte, zeigte Moers in der Offensive genau die Effizienz, die in solchen Spielen den Unterschied macht. In der 77. Minute erhöhte Neuzugang Russ Bryand Soh Fotso auf 3:1 – die Vorentscheidung. Alpen musste öffnen, Moers bekam noch mehr Platz. Kader schnürte in der 82. Minute seinen Doppelpack zum 4:1, ehe Samer Al Jajaeh in der 89. Minute den 5:1-Endstand setzte.
Am Ende steht ein 5:1, das mehr ist als nur ein hoher Auswärtssieg. Moers hat nach frühem Rückstand die richtige Antwort gegeben, ist konsequent im Spiel geblieben und hat die Partie mit wachsender Dominanz sauber zu Ende gespielt. Genau solche Auftritte liefern nicht nur Punkte, sondern auch ein klares Signal im Abstiegskampf.
Personal-Info
Naim Aziz Hajjaoui bleibt dem GSV Moers II in der Rückrunde doch erhalten. Gegen Alpen kam er noch nicht zum Einsatz. In der Hinrunde war er Moers’ Top-Torjäger mit 15 Treffern – sportlich ein echter Faktor für die kommenden Wochen.
Zudem stößt Daniel Glen zum Kader. Glen verbrachte seine Jugend im NLZ von Hertha BSC und sammelte anschließend Erfahrung in Oberliga und Landesliga. Nach einer schweren Verletzung vor vier Jahren will er wieder angreifen und sieht die Kreisliga A als passenden Rahmen für sein Comeback.