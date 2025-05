GSV Moers holt Top-Talente aus Oberliga

Der GSV Moers freut sich außerordentlich, die Verpflichtung von zwei herausragenden Talenten bekannt zu geben: Nils Werner und Jan Ziebell wechseln vom TSV Meerbusch an die Filderstraße.

Landesliga Gruppe 2 : Zwei Talente aus der Oberligamannschaft des TSV Meerbusch wechseln an die Filderstraße nach Moers

Nils Werner, 19 Jahre jung, ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der seit 2017 sämtliche Jugendmannschaften des TSV Meerbusch durchlief. In der Saison 2024/25 absolvierte er 12 Oberliga-Spiele, nachdem er bereits in der Vorsaison auf 5 einsätze in der höchsten Amateurliga des Niederrheins kam. Mit insgesamt 17 Oberliga-Partien bringt er trotz seines jungen Alters bereits beachtliche Erfahrung mit. Seine Spielintelligenz und Führungsqualitäten machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung für das Mittelfeld des GSV Moers.

Jan Ziebell, ebenfalls 19 Jahre alt, ist ein technisch versierter Linksverteidiger mit einem starken linken Fuß. Er spielte seit den Bambini beim TSV Meerbusch und war maßgeblich am Aufstieg der U19 in die DFB-Nachwuchsliga beteiligt. In der Saison 2024/25 kam er auf neun Oberliga-Einsätze und bringt somit ebenfalls Erfahrung auf hohem Niveau mit. Seine Dynamik und sein Offensivdrang auf der linken Seite sollen dem Spiel des GSV Moers neue Impulse verleihen.