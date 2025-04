GSV Moers holt Oberliga-Erfahrung:Karim El Moumen verstärkt den GSV

Landesliga Gruppe 2: Der GSV Moers startet seine Kaderplanung für die kommende Saison und präsentiert mit Karim El Moumen einen erfahrenen Neuzugang für die Defensive.

Der 25-jährige Defensivspezialist wechselt von den Sportfreunden Hamborn 07 an den Filderstraße. Karim kann auf eine beeindruckende Fußballausbildung zurückblicken: Er durchlief die Nachwuchsleistungszentren des MSV Duisburg und von Rot-Weiß Oberhausen, bevor er sich in der Oberliga Niederrhein etablierte. In den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 absolvierte er insgesamt 57 Oberliga-Partien für Hamborn 07, in denen er mit seiner Stabilität, Übersicht und Zweikampfstärke glänzte. Ein Tor und sechs Assists unterstreichen zudem seine Qualitäten im Spiel nach vorne.