GSV Moers: Heimauftakt nach erfolgreichem Start

Mit dem SC Werden-Heidhausen reist ein Gegner nach Moers, der nicht zu unterschätzen ist. Die Essener feierten in der vergangenen Saison einen souveränen Aufstieg in die Landesliga und untermauerten gleich am ersten Spieltag, dass sie auch in dieser Spielklasse bestehen können: Mit einem 2:0-Erfolg gegen die DJK Blau-Weiß Mintard setzte Werden-Heidhausen ein deutliches Ausrufezeichen.

„Heidhausen hat eine sehr disziplinierte und physisch starke Spielweise. Sie treten kompakt auf, arbeiten konsequent gegen den Ball und verstehen es, über ihr Umschaltspiel immer wieder gefährlich zu werden. „Über das Ergebnis war ich schon etwas überrascht – es zeigt nochmal, wie unberechenbar die Liga dieses Jahr sein wird“, äußerte sich Dirk Warmann.

Moers will konzentriert auftreten

Für den GSV Moers bedeutet das: volle Konzentration von der ersten bis zur letzten Minute. „Wir wissen, dass uns ein sehr robuster und disziplinierter Gegner erwartet, der seinen Aufstieg nicht umsonst so souverän geschafft hat. Der Sieg gegen Mintard hat deutlich gezeigt, wozu Werden-Heidhausen in der Lage ist. Wir müssen geduldig bleiben und sehr lösungsorientiert agieren“, betont Warmann.

Fokus auf das eigene Spiel

Der GSV blickt dabei selbstbewusst auf die eigenen Stärken. Die Mannschaft hat in Niederwenigern gezeigt, dass sie auch nach Rückschlägen stabil bleibt und als Einheit auftritt. „Wir wissen, dass wir noch nicht am Limit sind, aber wir machen Schritt für Schritt Fortschritte“, so Warmann weiter.

Im eigenen Stadion wollen die Gelb-Schwarzen zudem mutig auftreten und mit den Fans im Rücken zusätzliche Energie freisetzen. Das Ziel ist klar: Die Leistung aus dem Auftaktspiel bestätigen und den Heimstart erfolgreich gestalten.