𝗚𝗦𝗩 𝗠𝗼𝗲𝗿𝘀 𝗲𝗿𝗿𝗲𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗶𝗻-𝗦𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 𝗶𝗺 𝗗𝗙

Wir haben Grund zum Feiern: Der GSV Moers hat im DFB-Punktespiel mit knapp 400 Punkten den Platin-Status erreicht! Damit liegen wir deutlich über der Platin-Marke (ab 350 Punkten) und gehören zu den Vereinen, die besonders viele Maßnahmen zur Vereinsentwicklung, Qualifizierung und zum Spielbetrieb erfolgreich umgesetzt haben.