Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
𝗚𝗦𝗩 𝗠𝗼𝗲𝗿𝘀 𝗲𝗿𝗿𝗲𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗶𝗻-𝗦𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 𝗶𝗺 𝗗𝗙
von Daniel Ollmann · Heute, 12:39 Uhr · 0 Leser
Wir haben Grund zum Feiern: Der GSV Moers hat im DFB-Punktespiel mit knapp 400 Punkten den Platin-Status erreicht! Damit liegen wir deutlich über der Platin-Marke (ab 350 Punkten) und gehören zu den Vereinen, die besonders viele Maßnahmen zur Vereinsentwicklung, Qualifizierung und zum Spielbetrieb erfolgreich umgesetzt haben.
Das DFB-Punktespiel belohnt Amateurvereine für konkrete Schritte, die den Verein nachhaltig stärken – von Vereinsentwicklung über Qualifizierung bis hin zu Aktionen auf und neben dem Platz. Als Platin-Verein winkt außerdem ein Garantiepreis im Platin-Level (u. a. das Premium-Technik-Paket).
Ein riesiges Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben – vom Ehrenamt über Trainerinnen und Teams bis hin zu allen Helfern und Helferinnen im Hintergrund. Dieser Platin-Status ist ein starkes Zeichen dafür, was möglich ist, wenn viele gemeinsam anpacken.