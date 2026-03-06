 2026-03-05T07:49:35.839Z

Vereinsnachrichten

𝗚𝗦𝗩 𝗠𝗼𝗲𝗿𝘀 𝗲𝗿𝗿𝗲𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗶𝗻-𝗦𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 𝗶𝗺 𝗗𝗙

von Daniel Ollmann · Heute, 12:39 Uhr · 0 Leser

Wir haben Grund zum Feiern: Der GSV Moers hat im DFB-Punktespiel mit knapp 400 Punkten den Platin-Status erreicht! Damit liegen wir deutlich über der Platin-Marke (ab 350 Punkten) und gehören zu den Vereinen, die besonders viele Maßnahmen zur Vereinsentwicklung, Qualifizierung und zum Spielbetrieb erfolgreich umgesetzt haben.

Das DFB-Punktespiel belohnt Amateurvereine für konkrete Schritte, die den Verein nachhaltig stärken – von Vereinsentwicklung über Qualifizierung bis hin zu Aktionen auf und neben dem Platz. Als Platin-Verein winkt außerdem ein Garantiepreis im Platin-Level (u. a. das Premium-Technik-Paket).
Ein riesiges Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben – vom Ehrenamt über Trainerinnen und Teams bis hin zu allen Helfern und Helferinnen im Hintergrund. Dieser Platin-Status ist ein starkes Zeichen dafür, was möglich ist, wenn viele gemeinsam anpacken.
Mehr Infos zum Wettbewerb: punktespiel.dfb.de