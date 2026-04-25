GSV Maichingen unterliegt dem TSV Bad Boll mit 1:2

Der GSV Maichingen musste sich am Ende dem TSV Bad Boll mit 1:2 geschlagen geben. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gingen die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung. In der 43. Minute verwandelte Kevin Flaig einen Elfmeter souverän zum 1:0.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste stärker aus der Kabine und drehten die Partie innerhalb weniger Minuten. Zunächst erzielte Noah Ascherl in der 54. Minute den Ausgleich zum 1:1. In der 65. Minute folgte dann der entscheidende Treffer durch Baran Ares zum 1:2 für Bad Boll.

Maichingen versuchte in der Schlussphase noch einmal zurückzukommen, doch die Gäste verteidigten den Vorsprung erfolgreich bis zum Abpfiff.