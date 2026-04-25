 2026-04-23T13:43:33.969Z

Spielbericht

GSV Maichingen unterliegt dem TSV Bad Boll mit 1:2

von Dominik Winnige · Heute, 17:33 Uhr · 0 Leser

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LL Württemberg St. 2
Maichingen
TSV Bad Boll
Heute, 15:30 Uhr
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
1
2
Abpfiff

Spielbericht

Der GSV Maichingen musste sich am Ende dem TSV Bad Boll mit 1:2 geschlagen geben. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gingen die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung. In der 43. Minute verwandelte Kevin Flaig einen Elfmeter souverän zum 1:0.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste stärker aus der Kabine und drehten die Partie innerhalb weniger Minuten. Zunächst erzielte Noah Ascherl in der 54. Minute den Ausgleich zum 1:1. In der 65. Minute folgte dann der entscheidende Treffer durch Baran Ares zum 1:2 für Bad Boll.

Maichingen versuchte in der Schlussphase noch einmal zurückzukommen, doch die Gäste verteidigten den Vorsprung erfolgreich bis zum Abpfiff.

Die nächsten Partien:

GSV Maichingen spielt am 03.05.26 auswärts beim FV Neuhausen.

TSV Bad Boll empfängt am 03.05.26 um 16:30 Uhr den VfL Sindelfingen.