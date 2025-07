GSV Maichingen: "Da muss man nicht noch extra Urlaub nehmen"

Seit dem 7. Juli ist der GSV Maichingen wieder im Trainingsbetrieb – und die ersten Eindrücke stimmen Trainer Thomas Wohland durchweg positiv: „Die ersten zwei Wochen waren sehr gut. Klasse Trainingsbeteiligung und die Jungs ziehen super mit.“ In den ersten Einheiten lag der Fokus auf grundlegenden Bereichen: „Wir arbeiten intensiv am Spiel gegen den Ball, am Ballbesitzspiel und der körperlichen Fitness.“

Auch mit der Trainingsintensität zeigt sich der 49-Jährige zufrieden: „Die Jungs wollen – und das sieht man in der Umsetzung.“ Bis zum Saisonauftakt am 17. August will Wohland eine Mannschaft formen, die topfit ist und sich mit Verein und Umfeld identifiziert.