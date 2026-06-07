GSV Maichingen 3 Meister 2025/2026

Spielbericht
Maichingen III krönt sich mit 1:0-Sieg zum Meister der Kreisliga B8
Maichingen III hat sich am letzten Spieltag mit einem 1:0-Erfolg gegen Oberjesingen II die Meisterschaft in der Kreisliga B8 der Saison 2025/2026 gesichert. Vor heimischer Kulisse reichte den Gastgebern ein früher Treffer, um den entscheidenden Sieg einzufahren und anschließend den Titelgewinn zu feiern.
Bereits in der 3. Minute brachte Marc Born seine Mannschaft in Führung. Nach einem präzisen Steckpass blieb der Angreifer vor dem Tor eiskalt und schob zur frühen 1:0-Führung ein. In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der Oberjesingen zwar mehr Spielanteile hatte, gegen die kompakte und disziplinierte Defensive der Maichinger jedoch nur selten zu klaren Chancen kam.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel lange ohne große Höhepunkte. Maichingen verteidigte leidenschaftlich und setzte immer wieder auf Konter, während die Gäste auf den Ausgleich drängten. In der Schlussphase wurde es nochmals spannend: Benjamin Mutz (76.) und Markus Egeler in der Nachspielzeit vergaben aussichtsreiche Möglichkeiten für Oberjesingen, sodass die Gastgeber ihren knappen Vorsprung über die Zeit brachten.
Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Mit dem 1:0-Erfolg sichert sich Maichingen III die Meisterschaft der Kreisliga B8 in der Saison 2025/2026 und belohnt sich für eine starke Spielzeit mit dem Titel.
Tor:
1:0 Marc Born (3.)
Gelbe Karten:
Maichingen III: Ofluoglu (56.), Kaupe (67.), Boog (87.), Born (88.)
Oberjesingen II: Strohäcker (71.)
Endstand: Maichingen III – Oberjesingen II 1:0 (1:0)
Meister der Kreisliga B8 2025/2026: Maichingen III 🏆⚽