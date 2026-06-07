GSV Maichingen 3 Meister 2025/2026

Maichingen III hat sich am letzten Spieltag mit einem 1:0-Erfolg gegen Oberjesingen II die Meisterschaft in der Kreisliga B8 der Saison 2025/2026 gesichert. Vor heimischer Kulisse reichte den Gastgebern ein früher Treffer, um den entscheidenden Sieg einzufahren und anschließend den Titelgewinn zu feiern.

Bereits in der 3. Minute brachte Marc Born seine Mannschaft in Führung. Nach einem präzisen Steckpass blieb der Angreifer vor dem Tor eiskalt und schob zur frühen 1:0-Führung ein. In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der Oberjesingen zwar mehr Spielanteile hatte, gegen die kompakte und disziplinierte Defensive der Maichinger jedoch nur selten zu klaren Chancen kam.