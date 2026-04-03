 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

GSV Höpfigheim mit Endspurt, SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag in Torlaune

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Enz/Murr los?

von red · 03.04.2026, 15:05 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSF Ditzingen

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Kreisliga A1 Enz-Murr
Kreisliga A2 Enz-Murr
Kreisliga A3 Enz-Murr
SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
FV LB

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.


Kreisliga A1:

GSV Höpfigheim – Türk. SC Kornwestheim 2:0

In einer lange Zeit ausgeglichenen und taktisch geprägten Partie behielt der GSV Höpfigheim am Ende die Nerven und die drei Punkte zu Hause. Die Zuschauer mussten sich bis tief in die zweite Halbzeit geduldigen, ehe Mert Aydin zur Schlüsselfigur des Spiels avancierte. In der 80. Minute brach er den Bann und erzielte die viel umjubelte 1:0-Führung. Kornwestheim warf in der Schlussphase alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen, doch Höpfigheim blieb defensiv stabil. In der Nachspielzeit (90.+5) nutzte erneut Aydin den sich bietenden Platz und besiegelte mit seinem zweiten Treffer den 2:0-Endstand.

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Kreisliga A2:

TSV Flacht – SKV Rutesheim (U23) II 2:1

Der TSV Flacht bewies im Duell gegen die Reserve aus Rutesheim Moral. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 24. Minute durch Angelo de Pilla in Führung. Doch Flacht kam wie verwandelt aus der Kabine: Kurz nach Wiederanpfiff markierte Kevin Bauer den Ausgleich (49.). Das Spiel blieb hart umkämpft, bis Maik Bauer in der 73. Minute goldrichtig stand und die Partie komplett drehte. Die Hoffnungen der Rutesheimer auf einen Punktgewinn erhielten in der 83. Minute einen herben Dämpfer, als Paul Jauß mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Flacht brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

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Kreisliga A3:

SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag – TSV Großglattbach 8:1

Es war eine Demonstration der Stärke, die die SGM Nussdorf/Roßwag am Wochenende ablieferte. Von der ersten Minute an ließen die Hausherren keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Bereits nach 34 Minuten stand es durch Tore von Nikola Ristomanov, Denis Kerkez, Johannes Wizemann, Maurizio Aprigliano und Roberto-Alessandro Ancona 5:0. Noch vor der Pause erhöhte Aprigliano auf 6:0. Nach dem Seitenwechsel ließen es die Gastgeber etwas ruhiger angehen, was Heiko Neu in der 71. Minute zum Ehrentreffer für Großglattbach nutzte. Doch die SGM hatte noch nicht genug: Johannes Wizemann und Denis Kerkez schraubten das Ergebnis in der Schlussphase auf ein deutliches 8:1 hoch.

SV Illingen 1906 – TSV Kleinglattbach 2:1

Ein enges Duell lieferten sich der SV Illingen und der TSV Kleinglattbach. Die Partie nahm sofort an Fahrt auf: Zekeriya Tüney brachte Illingen bereits in der 11. Minute in Front, doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später glich Harun Beldek für Kleinglattbach aus (13.). In der Folge entwickelte sich eine Pattsituation, in der beide Teams ihre Chancen hatten, aber im Abschluss oft zu ungenau blieben. Als sich viele bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, schlug Andreas Köppel in der 80. Minute zu und sicherte Illingen mit seinem Treffer zum 2:1 den Heimsieg.

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