GSV Höpfigheim mit Endspurt, SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag in Torlaune

Kreisliga A3:

SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag – TSV Großglattbach 8:1

Es war eine Demonstration der Stärke, die die SGM Nussdorf/Roßwag am Wochenende ablieferte. Von der ersten Minute an ließen die Hausherren keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Bereits nach 34 Minuten stand es durch Tore von Nikola Ristomanov, Denis Kerkez, Johannes Wizemann, Maurizio Aprigliano und Roberto-Alessandro Ancona 5:0. Noch vor der Pause erhöhte Aprigliano auf 6:0. Nach dem Seitenwechsel ließen es die Gastgeber etwas ruhiger angehen, was Heiko Neu in der 71. Minute zum Ehrentreffer für Großglattbach nutzte. Doch die SGM hatte noch nicht genug: Johannes Wizemann und Denis Kerkez schraubten das Ergebnis in der Schlussphase auf ein deutliches 8:1 hoch.

SV Illingen 1906 – TSV Kleinglattbach 2:1

Ein enges Duell lieferten sich der SV Illingen und der TSV Kleinglattbach. Die Partie nahm sofort an Fahrt auf: Zekeriya Tüney brachte Illingen bereits in der 11. Minute in Front, doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später glich Harun Beldek für Kleinglattbach aus (13.). In der Folge entwickelte sich eine Pattsituation, in der beide Teams ihre Chancen hatten, aber im Abschluss oft zu ungenau blieben. Als sich viele bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, schlug Andreas Köppel in der 80. Minute zu und sicherte Illingen mit seinem Treffer zum 2:1 den Heimsieg.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.