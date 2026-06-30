GSV Gundernhausen stellt sich zur Saison 2026/27 neu auf

– Foto: Jan Töns (Archiv)

Stefan Hammann, Trainer der 1. Herrenmannschaft und Jugendleiter des GSV Gundernhausen, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.

"Der GSV Gundernhausen blickt auf eine ereignisreiche Saison zurück und richtet den Fokus bereits auf die Spielzeit 2026/27. Mit dem 8. Tabellenplatz zeigte sich der Verein insgesamt zufrieden, auch wenn man sich für die Zukunft weiteres Entwicklungspotenzial ausrechnet.

Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?

Die vergangene Saison war von Veränderungen geprägt. Nach dem zweiten Umbruch innerhalb von zwölf Monaten setzt der Verein seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort und räumt insbesondere den eigenen Nachwuchsspielern verstärkt Perspektiven im Herrenbereich ein."

"Ein wichtiger Schritt für die kommende Saison ist die Verpflichtung von Stefan Hammann als neuem Trainer der 1. Mannschaft. Lukas Koser, 1. Vorsitzender der Fußballabteilung des GSV Gundernhausen, konnte Hammann für die Saison 2026/27 gewinnen. Der neue Coach übernimmt das Team zum 16. Juni 2026 und bringt eine beeindruckende Vita aus dem Jugendbereich mit. In den vergangenen zehn Jahren war er von der E- bis zur A-Jugend tätig und sammelte zudem Erfahrungen in der Kreisklasse, Kreisliga und Gruppenliga. Viele der heutigen Spieler kennt er bereits aus seiner bisherigen Tätigkeit, was den Übergang zusätzlich erleichtert.

Unterstützt wird Hammann künftig von Maik Bellapianta, der als spielender Co-Trainer fungieren wird. Gemeinsam soll die Entwicklung der jungen Mannschaft vorangetrieben und der eingeschlagene Weg konsequent fortgesetzt werden"

Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader?

"Der Verein setzt weiterhin konsequent auf die Förderung eigener Talente. Besonders erfreulich war in der vergangenen Saison das Debüt von zwei Spielern im Alter von nur 17 Jahren in der 1. Mannschaft. Dies unterstreicht die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Herrenbereich und bestätigt den eingeschlagenen Kurs.

Kaderbewegungen

Auch personell hat sich im Kader einiges getan.

Neu zum GSV stoßen:

· Ekin Cakti vom TSV Altheim

· Özgün Cakti, der seine Fußballschuhe wieder schnürt

· Enrico Glaab vom TSV Harreshausen

· Lukas Schliwinski und Ehsan Paikan aus der eigenen Jugend

· Sebastian Nezzer, der vom SV Reinheim zurückkehrt

· Masuud Ahmed Mohamed

· Levent Aktas

Abgänge:

· Caio Hill, Elvin Delic und Florian Jung zum Nachbarn aus Roßdorf

· Luca Mink und Felix Landzettel zum SV Rohrbach

· Michele Amann und Günter Linzing zu den Alten Herren

· Stefan Steinberger und Michele Martella zum FSV Groß-Zimmern

· Daniel Maurice Asis zur TS Ober-Roden III

Der Verein bedankt sich bei allen Spielern für ihren Einsatz und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute."

Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaften und den Verein und welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?

"Die Stimmung rund um Mannschaft und Verein ist positiv und von Aufbruchstimmung geprägt. Entscheidend wird sein, dass die Mannschaft schnell zusammenfindet und wieder zu einer geschlossenen Einheit auf und neben dem Platz wird. Ebenso wichtig ist es, dass jeder Spieler die Freude am Fußball wiederfindet und mit Begeisterung seinen Teil zum gemeinsamen Erfolg beiträgt.

Sportlich möchte sich der GSV Gundernhausen weiterentwickeln und nach Möglichkeit tabellarisch verbessern. Im Vordergrund steht jedoch klar die Entwicklung des jungen Kaders. Gelingt es, die Neuzugänge schnell zu integrieren und den Teamgeist weiter zu stärken, ist der Mannschaft der nächste Entwicklungsschritt durchaus zuzutrauen."

Gibt es sonstige Neuigkeiten, Projekte oder Ereignisse, die ihr gerne mit der FuPa-Community teilen möchtet?

"Die Vorbereitung auf die neue Saison ist bereits vollständig geplant. Trainiert wird jeweils dienstags und donnerstags von 19:15 Uhr bis 21:00 Uhr.

Testspiele:

· Sonntag, 12. Juli 2026, 14:00 Uhr: GSV Gundernhausen – TuS Griesheim

· Sonntag, 19. Juli 2026: GSV Gundernhausen – DJK Darmstadt

Eine Woche später wartet bereits das erste Pflichtspiel-Highlight im Kreispokal gegen den Kreisoberligisten Mosbach/Radheim. Anschließend beginnt direkt die neue Ligarunde, deren Spielplan noch erwartet wird.

Ziel: Entwicklung statt Druck

Der GSV Gundernhausen blickt optimistisch auf die kommende Saison und möchte mit einem jungen, hungrigen Team, einem neuen Trainerteam und viel Leidenschaft die nächsten Entwicklungsschritte gehen"

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Ihr wollt mit eurem Verein auch beim FuPa-Sommercheck mitmachen?

Dann beantwortet einfach unsere Sommercheck-Fragen und schickt eure Antworten per E-Mail an fupa@vrm.de. Bitte gebt dabei auch an, wer die Fragen beantwortet hat und welche Funktion die Person im Verein ausübt. Gerne könnt ihr uns auch passendes Fotomaterial von Spielern, Mannschaften, Vereinsfeiern etc. zuschicken. Wir freuen uns auf eure Neuigkeiten!