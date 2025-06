Alles unterschiedliche Charaktere, aber „es passt wie Arsch auf Eimer“: die Aufsteiger des GSV Gundernhausen. Foto: Christian Anger

GSV Gundernhausen: Mit junger Frische in die neue Liga Der GSV Gundernhausen sieht sich nach direktem Wiederaufstieg in die C-Liga Dieburg gut gerüstet Verlinkte Inhalte Kreisliga D Dieburg Gundernhsn. Florian Jung Christian Anger

Gundernhausen. Der Vatertag war für den GSV Gundernhausen gleich ein doppelter Grund zum Feiern in diesem Jahr. Denn an just diesem Tag wurde bekannt, dass es in der D-Liga Dieburg keine Relegation geben würde, dass also die ersten beiden Teams direkt aufsteigen. Das waren Hassia Dieburg III – und eben der Gesang- und Sportverein. Gefeiert wurde standesgemäß beim örtlichen Schützenverein – es wurde ein langer Tag. „Wenn man in die D-Liga absteigt und nicht direkt wieder aufsteigt, wird es schwer“, sagt Trainer Florian Jung, der die Mannschaft im dritten Jahr anleitet und der im Sommer 2024 mit ihr aus der C-Liga abgestiegen war – der Tiefpunkt im Gundernhäuser Fußball.

„Klar wird auch in der D-Liga guter Fußball gespielt", sagt Jung, der auch deshalb zumindest offiziell nicht das Ziel direkter Wiederaufstieg ausgegeben hatte. Und es hätte durchaus der undankbare dritte Platz werden können, denn genau wie der GSV hatte am Ende der Saison Verfolger TG Ober-Roden einen wahren Lauf. „Die haben echt alles gewonnen, sogar gegen den späteren Meister Hassia Dieburg III", erinnert sich Jung. „Hätten wir ein paar Mal gepatzt, wäre es das gewesen."

Haben sie aber nicht, und einer der Gründe dafür heißt Christian Anger. Der ist nicht nur seit Oktober Spartenleiter beim GSV, sondern auch ein Torjäger, wie er im Buche steht. 44 Treffer erzielte er in der vergangenen Saison, genau so viele wie Peter Meisenhof von der SG Mosbach/Radheim III. „Eigentlich waren es ja sogar 47“, sagt der 36-Jährige lachend, „aber mir wurden drei Treffer aus einem Spiel aberkannt, weil der Gegner später seine Mannschaft zurückzog“. Inoffiziell dürfte er sich also trotzdem Torschützenkönig nennen, und nach dem letzten Spiel gegen den FSV Spachbrücken II (4:3, zwei Treffer kamen dabei noch dazu) gab es von Trainer Jung denn auch eine improvisierte Torjägerkanone. Ein Dutzend Spieler kommen aus der eigenen Jugend