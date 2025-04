GSV Düsseldorf: Starker Auftritt in Huelva

Kräftig abgeräumt haben die Gehörlosenfußballer des GSV Düsseldorf bei der „Deaf Champions League“ im spanischen Huelva. Beim Finalturnier der 16 besten Futsal-Teams Europas erreichte die Mannschaft von Oleksandr Chalenko sensationell das Finale, in dem sie sich erst dem favorisierten Gastgeber geschlagen geben musste.

Auch der niederländische Nachbar FC Zaandtad war dem geschlossen starken Team um Tobias Berg im Halbfinale nicht gewachsen. Gleich mit 6:2 fegte der GSV den Rivalen vom Parkett und zog damit völlig verdient in das Endspiel ein. Dort wartete mit dem sechsfachen Titelträger und Gastgeber CDS Huelva im Anschluss die wohl größtmögliche Herausforderung, die es derzeit im Hallenfußball für Gehörlose gibt. Und obwohl der GSV dem Favoriten Paroli bot, musste er sich letztlich mit 2:6 geschlagen geben. Für Thomas Krafft war die Niederlage im Finale kein Beinbruch. „Wir können trotzdem stolz sein auf unsere Leistung“, so der Funktionär.

Dabei stand die Teilnahme an dem internationalen Großereignis bis kurz vor Turnierbeginn aus finanziellen Gründen auf der Kippe. Doch als der GSV-Tross dann spanischen Boden betrat, war das Team kaum noch zu bremsen. In der Vorrunde holte der einzige deutsche Vertreter im Teilnehmerfeld, der national ein fester Bestandteil der Futsal-Regionalliga ist, drei Siege aus drei Spielen.

Leistung wurde honoriert

Auch die Organisatoren wussten die bärenstarken Auftritte des GSV zu würdigen. Sie kürten Dustin Havermann zum besten Torhüter und Oleksandr Chalenko zum besten Trainer des Turniers. Tobias Berg wurde zudem ins All Star-Team gewählt. Und mit Mirko Vukic stellte der GSV auch einen der treffsichersten Spieler. Seine sieben Treffer wurden nur von Adam Neverland (ASD Catania/Italien) getoppt.

Die Blicke des GSV sind nun schon nach Frankreich gerichtet. In Reims findet ab dem 26. Mai die Champions League auf dem Großfeld statt. Auch hierfür haben sich die erfolgsverwöhnten Düsseldorfer qualifiziert. Und nach dem erfolgreichen Abschneiden in Huelva will der GSV auch im Freien für Furore sorgen. „Wir sind gespannt auf die neuen Herausforderungen und wollen noch erfolgreicher zurückkehren“, sagt Thomas Krafft.