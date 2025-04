GSV Dürnau bejubelt ersten Saisonsieg, Mergelstetten nicht zu stoppen

Kreisliga A2:

TSV Adelmannsfelden – SV Pfahlheim 0:2

In einer umkämpften Partie setzte sich der SV Pfahlheim dank einer konzentrierten zweiten Halbzeit durch. Marius Veile brach in der 65. Minute den Bann und brachte die Gäste in Führung. Bruno Wohlfrom sorgte in der 81. Minute für die Entscheidung zugunsten der Pfahlheimer, die damit drei wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Plätze einfahren.

SV Lauchheim – FC Ellwangen 5:2

Offensivpower pur in Lauchheim: Bereits nach 13 Minuten führten die Gastgeber durch Julian Hanke (11.) und Luca Maile (13.) mit 2:0. David Banen Essome verkürzte zwar schnell (22.), doch erneut Maile (44.) stellte noch vor der Pause auf 3:1. Nach dem Wechsel trafen Eric Schönherr (52.) und Noah Ensslin (90.+2) für die Hausherren, während Efendi Erol zwischenzeitlich auf 4:2 stellte. Ein starker Auftritt des SV Lauchheim gegen den direkten Konkurrenten.

FSV Zöbingen – SV Jagstzell 1:1

Der FSV Zöbingen ging kurz vor der Pause durch einen Handelfmeter von Eugen Konetzky in Führung (42.). Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste auf den Ausgleich – und wurden belohnt: Stefan Kucher traf in der 53. Minute zum verdienten 1:1. In einer ausgeglichenen Begegnung blieb es am Ende bei der Punkteteilung.

SG Union Wasseralfingen – SSV Aalen 1:0

Frühes Tor, eiserne Defensive: Die SG Union Wasseralfingen entschied das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer mit einem Blitzstart für sich. Bereits in der 6. Minute erzielte Kadir Ciraci das Tor des Tages. In einem umkämpften Duell vor 150 Zuschauern verteidigte die Heimelf diesen Vorsprung mit viel Leidenschaft und zieht damit in der Tabelle mit dem SSV Aalen gleich.

TSV Westhausen – SV Kerkingen 3:5

Acht Tore, drei Treffer von Nico Rahmig – doch die Punkte blieben beim Gast. Westhausen stemmte sich tapfer gegen den Rückstand und kam dreimal durch Rahmig (37., 74., 85.) zum Anschluss. Doch der SV Kerkingen hatte mit Marian Krisch (33., 78.), Paul Keserü (53.), Tobias Müller (60.) und Adrian Leib (79.) fünf verschiedene Torschützen und letztlich die effizientere Offensive.

TV Bopfingen – Sportfreunde Rosenberg 2:2

Zweimal gingen die Gäste durch Benedikt Rathgeb in Führung – zunächst in der 10. Minute, später per Elfmeter in der 79. Minute. Doch der TV Bopfingen zeigte Moral: Adrian Jans (42.) und Henri Guyot (90.) sorgten jeweils für den Ausgleich. In einer spannenden Schlussphase wurde der Einsatz mit einem Punkt belohnt.

SV Elchingen – SC Unterschneidheim 0:5

Ein früher Knockout für die Hausherren: Bereits nach 36 Minuten lag der SV Elchingen mit 0:3 zurück. Bastian Köninger (6.), Daniel Rein (28.) und Tim Dritschler (36.) trafen für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel legten Nicolas Wünsch (49.) und Manuel Grüner (51.) schnell nach. Ein klarer Auswärtssieg für Unterschneidheim.

TSG Abtsgmünd – FC Röhlingen 6:2

Tore satt in Abtsgmünd – und ein Mann im Mittelpunkt: Clemens Schmid erzielte gleich vier Treffer (52., 57., 60., 90.+1) für die TSG. Nachdem Raphael Junker die Gäste früh in Führung gebracht hatte (5.), glich Frederik Frank aus (17.) und Leon Honigmann drehte die Partie (25.). Tom Häfele konnte für den FCR zwischenzeitlich verkürzen (64.), doch die TSG war an diesem Tag einfach nicht zu stoppen.

