GSV Breitenbrunn ist die neue Nummer eins der B-Liga Mit dem Sieg bei der SG Rothenberg II verdrängt die GSV Breitenbrunn Brensbachs Reserve von der Spitze der B-Liga Odenwald von Thomas Nikella · Heute, 19:20 Uhr · 0 Leser

Breitenbrunn ist neuer Tabellenführer der B-Liga. – Foto: Carsten Koch (Archiv)

ODENWALDKREIS. Das war die Woche der GSV Breitenbrunn: Nach dem 3:0-Sieg am Donnerstag in Rimhorn gewannen die Fußballer aus dem Lützelbacher Ortsteil auch am Ostermontag bei der SG Rothenberg II mit 1:0 und klettern damit an die Tabellenspitze der Kreisliga B Odenwald. Da stand bis dato die Brensbachs Reserve.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 13:30 Uhr SG Rothenberg Rothenberg II GSV Breitenbrunn Breitenbrunn 0 1 Abpfiff „Das war ein richtig schweres Spiel für uns beim Aufsteiger. Beide Mannschaften lieferten gerade in der ersten Hälfte starken Einsatz und Willen. Rothenberg hatte sogar einen Lattentreffer“, berichtete Mirco Old (GSV). Nach der Pause war Breitenbrunn die Mannschaft mit den größeren Spielanteilen. Die alles entscheidende Szene spielte sich in der 78. Minute ab: Philipp Greim spielte mustergültig den Ball, den Kilian Orth erlief und über SG-Torwart Noah Weyrauch schlenzte.