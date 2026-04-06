GSV Breitenbrunn ist die neue Nummer eins der B-Liga

ODENWALDKREIS. Das war die Woche der GSV Breitenbrunn: Nach dem 3:0-Sieg am Donnerstag in Rimhorn gewannen die Fußballer aus dem Lützelbacher Ortsteil auch am Ostermontag bei der SG Rothenberg II mit 1:0 und klettern damit an die Tabellenspitze der Kreisliga B Odenwald. Da stand bis dato die Brensbachs Reserve.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
„Das war ein richtig schweres Spiel für uns beim Aufsteiger. Beide Mannschaften lieferten gerade in der ersten Hälfte starken Einsatz und Willen. Rothenberg hatte sogar einen Lattentreffer“, berichtete Mirco Old (GSV). Nach der Pause war Breitenbrunn die Mannschaft mit den größeren Spielanteilen. Die alles entscheidende Szene spielte sich in der 78. Minute ab: Philipp Greim spielte mustergültig den Ball, den Kilian Orth erlief und über SG-Torwart Noah Weyrauch schlenzte.
Mikail Smagin (35.) brachte die Gäste in Führung, Steffen Raitz (45.) glich zur Pause aus. „Schon in der ersten Hälfte nutzten wir unsere Tormöglichkeiten nicht konsequent genug. Aber auch Steinbach besaß gute Chancen und hätte das Spiel für sich entscheiden können. Denen fehlte aber ebenso die Kaltschnäuzigkeit im Abschlussverhalten, wie sie uns fehlte“, kommentierte Martin Büchner von den Platzherren, der beiden Mannschaften den Willen und das Engagement im Zweikampf nicht absprechen wollte.