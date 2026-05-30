GSV Breitenbrunn in der Pole-Position um den Titel

Odenwaldkreis. Was für ein Finaltag am kommenden Sonntag auch in der Kreisliga B: Noch immer streiten mit der GSV Breitenbrunn als Spitzenreiter und den Verfolgern SSV Brensbach II und TSV Günterfürst II noch drei Mannschaften um die Meisterschaft und die zwei direkten Aufstiegsplätze.
Definitiv aufgestiegen ist die GSV Breitenbrunn. Für die Lützelbacher geht es gegen die SG Rothenberg II nur noch um die Meisterschaft. Der TSV Günterfürt II darf als Dritter ebenfalls hoffen, vorausgesetzt, er gewinnt das schwere Auswärtsspiel beim SV Lützel-Wiebelsbach II (Anstoß 13 Uhr).
Alles hängt aber auch davon ab, wie die um einen Punkt besser platzierte SSV Brensbach II spielt, die zuletzt mit einem sensationell starken Auftritt beim VfL Michelstadt II 1:0 gewann und damit die Hoffnungen im Gersprenztal nährte. Die Brensbacher erwarten zum Abschluss die SG Rimhorn/Neustadt II. Die SG II ist ein gefährlicher Gegner für die Mannschaft von Spielertrainer Markus Lackner, gegen die sich die SSV II schon im Hinrundenspiel beim 4:2 sehr schwer tat. Nur ein Sieg bringt die Gersprenztaler sicher in die A-Liga.
Die große Gefahr droht von hinten: Nicht ganz so optimistisch zeigt sich da der Günterfürster Abteilungsleiter Oliver Naas: „Wir sind ja auch abhängig vom Geschehen in Brensbach. Deswegen schauen wir erst gar nicht dorthin, wollen in Lützel-Wiebelsbach unbedingt gewinnen, die 75 Punkte vollmachen und unseren Spielertrainer Pay Feldman gebührend in seine wohlverdiente Pause schicken.“
Der Günterfürster Spielertrainer ist für die ganz starke Spielzeit seiner Schützlinge verantwortlich. Sollte Brensbach nicht über eine Punkteteilung oder noch weniger hinauskommen, dann muss die Feldman-Elf da sein. „Die Aufgabe in Lützelbach wird schwer genug, das haben wir bei unserem 1:0-Sieg im Hinrundenspiel gesehen. Lützelbach II ist eine Mannschaft, die zu diesem Zeitpunkt sehr wenige Gegentore bekam. Das liegt natürlich auch an der starken Struktur, die Spielertrainer Luca Olt ihr verpasste. Wir haben auf jeden Fall das fußballerische Rüstzeug, um auch in der Unterzent zu gewinnen“, sagt Oliver Naas, der die Einstellung seiner Schützlinge für entscheidend hält.