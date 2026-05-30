GSV Breitenbrunn in der Pole-Position um den Titel

Der Günterfürster Spielertrainer ist für die ganz starke Spielzeit seiner Schützlinge verantwortlich. Sollte Brensbach nicht über eine Punkteteilung oder noch weniger hinauskommen, dann muss die Feldman-Elf da sein. „Die Aufgabe in Lützelbach wird schwer genug, das haben wir bei unserem 1:0-Sieg im Hinrundenspiel gesehen. Lützelbach II ist eine Mannschaft, die zu diesem Zeitpunkt sehr wenige Gegentore bekam. Das liegt natürlich auch an der starken Struktur, die Spielertrainer Luca Olt ihr verpasste. Wir haben auf jeden Fall das fußballerische Rüstzeug, um auch in der Unterzent zu gewinnen“, sagt Oliver Naas, der die Einstellung seiner Schützlinge für entscheidend hält.