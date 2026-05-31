GSV Breitenbrunn feiert B-Liga-Meisterschaft Der Tabellenführer GSV Breitenbrunn lässt am letzten Spieltag nichts mehr anbrennen +++ Die SSV Brensbach II steigt in die A-Liga auf +++ So lief der letzte Spieltag. von Heidrun Nikella · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Luca Schauber (hier gegen den Zweitplatzierten SSV Brensbach II mit Markus Lackner) sicherte sich mit der GSV Breitenbrunn durch ein 6:0 gegen die SG Rotenberg II die Meisterschaft in der Kreisliga B. Foto: Herbert Krämer

ODENWALDKREIS. Geschafft! Die GSV Breitenbrunn macht mit einem 6:0 gegen die SG Rothenberg II die Meisterschaft in der Kreisliga B perfekt und wird im August in der A-Liga Odenwald antreten. Dabei ist auch die SSV Brensbach II, die gegen die SG Rimhorn/Neustadt II mit 5:0 die Oberhand behielt und als Zweiter erstmals in der A-Liga spielen wird.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 13:00 Uhr SG Sandbach SG Sandbach II TV Fränkisch-Crumbach Fr.-Crumbach II 5 2 Abpfiff Nach dem Ausgleich zum 2:2 besaßen die Gäste ihre beste Phase, in der sie auch noch eine hochkarätige Chance vergaben. Sie kassierten aber nur wenig später die entscheidenden Gegentore. Torfolge: 1:0 Nevio Nikolov (6.), 2:0 Albin Lulaj (43.), 2:1 und 2:2 Julius Göttmann (67., 71.), 3:2 Siegfried Eisele (73.), 4:2 Arian Yildirim (75.), 5:2 Ramazzan Can (77.).

Riesenfreude bei SSV-Spielertrainer Markus Lackner, der anfangs von einem zerfahrenen Spiel berichtete, aber mit der 1:0-Führung den Bann gebrochen sah. Der Gast hielt kräftig dagegen, doch nach einer Stunde brachen bei der SG II alle Dämme. Torfolge: 1:0 Tim Friedrich (50.), 2:0 Yazn Kakih (55.), 3:0 Luka Kaffenberger (60.), 4:0 Kakih (63.), 5:0 Cem Aygün (85.). Luca Schauber trifft viermal für Breitenbrunn

In der 19. Minute scheiterten die Gastgeber mit einem Foulelfmeter an TSV-Torhüter Henrik Schröder und verpassten den Ausgleich. In der 44. Minute verschoss auch der Gast einen Foulelfmeter. Mit dem dritten Gegentreffer nach knapp einer Stunde bröckelte beim SVL II die Gegenwehr. Danach hatte Günterfürst II leichtes Spiel. Torfolge: 0:1 Robin Fischer (11.), 1:1 Jan Zobel (33.), 1:2, 1:3 und 1:4 Fischer (48., 59., 63.), 1:5 und 1:6 Robin Heilmann (64., 78.), 1:7 Fischer (80.), 1:8 Finn Bertow (85.).

Luca Schauber (11., 14., 22., 30.) war es, der mit vier Toren die Breitenbrunner auf die Meisterschaftsstraße brachte. Später legten Kilian Orth (50.) und Christopher Volk (55.) nach. „Die frühe Führung gab den Ausschlag. Der Gast hatte einfach zu wenig entgegenzusetzen“, berichtete Mirco Olt.

Heiko Taute vom Gast kommentierte: „In einem offensiv geführten Spiel, gewannen wir letztlich glücklich.“ Die Gästetore schossen Leon Frey (34.), Salahaddin Kapan (87.) und Mihail Smagin (83.). Würzberg reicht 4:1-Führung nicht zum Sieg

Die Platzherren führten 1:0 durch Matthias Reitz (19.). Mirghani (25.), Agirdas (60.) und David Albrecht (75.) trafen für Michelstadt. Der VfL II dominierte über seinen Ballbesitz und war in der zweiten Hälfte effektiver.

Durch Nachlässigkeiten und einem Leistungsabfall ließ der VfR trotz 4:1-Führung den KSV wieder ins Spiel finden und wurde mit dem Ausgleich bestraft. Tore: 1:0 Noah Neff (2.), 2:0 Sebastian Schweizer (8.), 3:0 Ammar Ghanam (32.), 4:0 Mert Can (39.), 4:1 Chris Tartler (57.), 4:2 Robin Hofferberth (67.), 4:3 und 4:4 Aaron Risch (80., 85.).