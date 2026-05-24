GSV Born: "Wir haben nichts zu verlieren"

Der GSV Born steht auf dem Relegationsplatz der Kreisliga B Rheingau Taunus. – Foto: Maren Michelchen

Rheingau-Taunus. Die TSG Wörsdorf II hat ihre Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgenommen. Daher steigt in der Kreisliga B Rheingau-Taunus nur der FC Limbach direkt ab, während der GSV Born auf dem Relegationsplatz bleibt. Der sportliche Leiter Dietmar Ott berichtet über den Umgang mit dieser Situation und die Perspektiven in der Mannschaft.

"Nach der Hinrunde waren wir mit vier Punkten praktisch tot", sagt Dietmar Ott. Nach einer Mannschaftsfahrt hätte es dann aber Klick gemacht und das Team hätte neue Motivation geschöpft. "In der Rückrunde haben wir uns dann zurückgekämpft", erzählt Ott. Das erste Spiel der Rückrunde, ein 3:1 Sieg gegen Meilingen II, habe dem Team wieder Selbstbewusstsein gegeben. Nun hat das Team, auch weil die TSG Wörsdorf II ihre Mannschaft zurückgenommen hat, den Relegationsplatz sicher.

Dietmar Ott sieht den Relegationsspielen gelassen entgegen. "Wir haben nichts zu verlieren", sagt er. Auch ein Abstieg wäre zu verschmerzen, den könnte das Team dann nutzen, um sich neu aufzubauen. Sollte der GSV in der B-Liga bleiben, wäre das nur ein Bonus.

Viele Transfers in der neuen Saison

Die kommende Saison wird mit einigen Änderungen beginnen, da drei Spieler den GSV verlassen. Jannik Ott wird (wie berichtet) als Co-Trainer zur SG Hünstetten wechseln. Spielertrainer Waldemar Hass und Abwehrspieler Phaithun Nurahan werden ebenfalls den Verein verlassen. Schlechte Stimmung gebe es deswegen nicht. "Die sind alle jederzeit wieder herzlich willkommen", sagt Dietmar Ott. Außerdem könne die GSV Born sich auf vier Neuzugänge freuen, die vor Ende der laufenden Saison allerdings noch nicht öffentlich bekannt gemacht werden.

Die Partien vom Wochenende

Bereits am Freitag empfing die SG Hünstetten Johannisberg II zu Hause und siegte mit 3:1. Am Samstag siegte der SC Daisbach 4:0 gegen Limbach. Schlangenbad II gewann 2:0 gegen Wisper Lorch und Walsdorf II siegte mit einem 2:1 gegen Hettenhain. Eine Torreiche Partie zwischen Baris Spor Idstein und der JSG Aarbergen endete mit einem 5:4-Sieg für Idstein und ebnete den Weg zur Meisterschaft. Doch auch der SV Bosporus Eltville entschied die Partie gegen SG Eltville / Erbach II mit einem 3:1 für sich und könnte die Meisterschaft theoretisch ebenfalls noch erreichen, sollte Idstein im nächsten Spiel patzen.