G.S.I Rümlang mit neuem Trainer Unterländer Drittligist zieht Bilanz von Enea Bristot · Heute, 14:52 Uhr · 0 Leser

Trotz einer schwachen Rückrunde erreicht der G.S.I. Rümlang 1964 sein gesetztes Ziel – Ligaerhalt - und damit ein Vereinsrekord.

Trotz einer sensationellen Vorrunde in der abgeschlossenen Saison 2025/26, wo die Ragazzi des G.S.I. Rümlang 1964 mit dem fünften Tabellenplatz nur 5 Punkte hinter dem zweitplatzierten FC Serbija – die schlussendlich als zweitplatzierte am Schluss der Saison in die 2. Liga aufsteigen – konnten die Skyblues aus Rümlang die Leistung der Vorrunde nicht mehr erbringen. Am Schluss rettete man sich zwei Runde vor Saisonschluss mit einem Remi (1:1) gegen Racing Club ZH 1, für den Ligaerhalt in die neue Saison 2026/27. Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden, konnten in der Rückrunde nur acht zusätzliche Punkte auf dem G.S.I.-Tabellenkonto verbucht werden, was schlussendlich insgesamt für die abgeschlossene Saison 2025/26, 26 Punkte und eine Platzierung knapp oberhalb des Abstiegsstrichs bedeutete. Also, Ziel erreicht. Nach der Saison ist vor der Saison und so arbeitet man schon intensiv für eine neue Saison 2026/27 in der 3. Liga. Für den traditionellen Verein aus dem Zürcher Unterland ist der erneute und zweite Ligaerhalt in der 3. Amateur-Liga ein Rekord. Noch nie in der 62-jährigen Vereinsgeschichte konnte man während drei Saisons hintereinander in der 3. Liga spielen. «Für uns ist das ein grosser Erfolg», meint Romeo E. Bristot vom G.S.I., «als kleinster Verein mit sehr bescheidenen Mitteln und nur einer Aktivmannschaft ohne Junioren ist es sehr schwierig mehrere Saisons in der 3. Liga zu bestehen». Stolz ist der Verein auch auf seinen Goalgetter «Peppe», der zum drittbestplatzierten Torschützen der Saison 2025/26 aller 3. Liga-FVRZ-Gruppen mit 27 Tore gehört. Leider wird er nach nur einem Jahr den Verein wieder verlassen, wie auch der Trainer José Verela, der aus privaten Gründen das Traineramt abgibt.