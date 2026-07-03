G.S.I Rümlang mit neuem Trainer

Trotz einer schwachen Rückrunde erreicht der G.S.I. Rümlang 1964 sein gesetztes Ziel – Ligaerhalt - und damit ein Vereinsrekord.
Trotz einer sensationellen Vorrunde in der abgeschlossenen Saison 2025/26, wo die Ragazzi des G.S.I. Rümlang 1964 mit dem fünften Tabellenplatz nur 5 Punkte hinter dem zweitplatzierten FC Serbija – die schlussendlich als zweitplatzierte am Schluss der Saison in die 2. Liga aufsteigen – konnten die Skyblues aus Rümlang die Leistung der Vorrunde nicht mehr erbringen. Am Schluss rettete man sich zwei Runde vor Saisonschluss mit einem Remi (1:1) gegen Racing Club ZH 1, für den Ligaerhalt in die neue Saison 2026/27. Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden, konnten in der Rückrunde nur acht zusätzliche Punkte auf dem G.S.I.-Tabellenkonto verbucht werden, was schlussendlich insgesamt für die abgeschlossene Saison 2025/26, 26 Punkte und eine Platzierung knapp oberhalb des Abstiegsstrichs bedeutete. Also, Ziel erreicht.
Nach der Saison ist vor der Saison und so arbeitet man schon intensiv für eine neue Saison 2026/27 in der 3. Liga. Für den traditionellen Verein aus dem Zürcher Unterland ist der erneute und zweite Ligaerhalt in der 3. Amateur-Liga ein Rekord. Noch nie in der 62-jährigen Vereinsgeschichte konnte man während drei Saisons hintereinander in der 3. Liga spielen. «Für uns ist das ein grosser Erfolg», meint Romeo E. Bristot vom G.S.I., «als kleinster Verein mit sehr bescheidenen Mitteln und nur einer Aktivmannschaft ohne Junioren ist es sehr schwierig mehrere Saisons in der 3. Liga zu bestehen». Stolz ist der Verein auch auf seinen Goalgetter «Peppe», der zum drittbestplatzierten Torschützen der Saison 2025/26 aller 3. Liga-FVRZ-Gruppen mit 27 Tore gehört. Leider wird er nach nur einem Jahr den Verein wieder verlassen, wie auch der Trainer José Verela, der aus privaten Gründen das Traineramt abgibt.
Ab erste Juli 2026 wird neu Ramaglia Davide (36) als Cheftrainer beim G.S.I. Rümlang 1964 an der Seitenlinie stehen. Ramaglia bringt eine umfangreiche Erfahrung im Spitzenfussball mit und war über viele Jahre in verschiedenen U-Mannschaften (FC Zürich/Grasshopper Club Zürich) sowie im Schweizer Amateurfussball selbst als Spieler aktiv.
Ausserdem verfügt er über mehrjährige Erfahrung im Aktivfussball sowie in der Nachwuchsentwicklung. In seinen bisherigen Stationen konnte er sowohl als Haupt- und Co. Trainer im Aktivbereich als auch als Haupttrainer im Nachwuchsbereich Verantwortung übernehmen. Bei seiner letzten Aktivstation feierte er als Co. Trainer den Aufstieg von der 3. Liga in die 2. Liga mit dem FC Horgen. Zusätzlich war er mehrere Jahre als Co. Trainer sowie Sportchef beim FC Wollishofen in der 2. Liga tätig. Seine Trainerarbeit ist geprägt von strukturierter Trainingsplanung, klarer Kommunikation und einer hohen Identifikation mit Verein und Mannschaft. Er legt grossen Wert auf Teamkultur, Leistungsbereitschaft und eine kontinuierliche sportliche Entwicklung.
Der Verein wird nun knapp zwei Monate Zeit haben, den Abgang von rund zehn G.S.I.-Spieler mit Neuzugängen aufzufangen und sich für das erneute Hauptziel, Ligaerhalt vorzubereiten. Diese Vorbereitungsphase wird vom Verein zusätzlich auch für einige Neuerungen genutzt. «Wir wollen, nach dem im Jahre 2019 gestarteten und erfolgreich abgeschlossenen «Projekt 20/22», wo man von der fünften Liga in die 3. Liga aufgestiegen ist, versuchen, dem Verein nun erneut eine neue Ära einzuläuten», informiert Enea Bristot, Captain und Projektleiter beim G.S.I. Die Neuausrichtung wird mehrere Bereiche beinhalten, unteranderem eine Verjüngung der Mannschaft, neue Sponsoren und einen neuen G.S.I.-Auftritt. Mehr dazu wird gemäss Enea Bristot vom Verein ab ca. Ende August mit Start in die neue Meisterschaft, mitgeteilt.
Für weitere Informationen kann der Sportverantwortliche Romeo E. Bristot unter rebristot.consulting@gmail.com kontaktiert werden.
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