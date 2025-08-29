G.S.I. Rümlang 1964: Unsere neuen 10!

Die Unterländer schafften den Klassenerhalt in der 3. Liga der Saison 2024/25 zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte seit 1964. Der neue Trainer José Varela und die Neuzugänge sollen es auch in der kommenden Saison richten.

Nachdem nach der abgeschlossenen Saison 9 Spielerabgängen zu verzeichnen waren, mussten die G.S.I. Vereinsverantwortlichen für die neue Saison 2025/26 ihre Rekrutierungsmühle auf dem Transfermarkt intensiv rühren. «Da wir keine Junioren und keine zweite Mannschaft haben, ist es für uns immer eine grosse Herausforderung, bedeutende Abgänge mit gleichwertiger Qualität zu kompensieren», unterstreicht Sportchef Romeo E. Bristot. Die Intensive Rekrutierungsbemühungen scheinen sich gelohnt zu haben, konnten doch 10 neue Spieler mit 2.- und 3. Liga-Erfahrung für die «Sky Blues» gewonnen werden. Somit wurden nicht nur die Abgänge anzahlmässig aufgefangen, nein man verstärkte die Mannschaft auf allen Spielpositionen und verjüngte sogar das G.S.I.-Kader.

Im Sturm laufen neu mit Cristian (24) und Juan Carlos (22) zwei Vollblutstürmer mit paraguayischen Wurzeln und Mahjoub Peppe (25), der direkt von Italien transferiert wurde, für den G.S.I. auf. Von allen dreien, kann man sich höhere Durchschlagskraft und mehr Torabschlüsse als in der vergangenen Saison erhoffen, was den Regazzi leider durch die Absenzen von Petrone und Aijdari (beide verletzt) fehlte. Für das Mittelfeld sind neu Loris (24), Kevin (31), Ardacan (20) und Damian (23) für mehr Druck nach vorne und Stabilität im Zentrum dabei. Und im Abwehrbereich bringen die Jungen Mattia (20), Ronnakorn (21) und Michelangelo (23) neue Frische und zusätzliche Sicherheit in das Team (siehe Kasten).