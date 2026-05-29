G.S.I. Rümlang 1964 sucht neuen Trainer Wechsel bei Unterländer Drittligist von Enea Bristot · Heute, 14:43 Uhr · 0 Leser

José Varela verlässt nach nur einem Jahr den G.S.I. Rümlang 1964 – für neue Saison wird Trainer gesucht.

Es war einer der besten Vorrundenplatzierungen in der Geschichte des G.S.I. Rümlang 1964 in einer 3. Liga. Nach einem schwierigen Meisterschafts-Start Ende August 2025, beim auswärts Auftaktspiel gegen den FC Srbija ZH1 (8:1) und die darauffolgenden drei Spiele (2 unentschieden und eine Niederlage) konnte am Schluss der Vorrunde Saison 2025/26, nach 11 Spielen mit einem positiven Schlussspurt und 18 Punkten auf dem Konto eine gute Ausgangslage für die Rückrunde verschafft werden. Zwar trennten die G.S.I. Rümlang 1964 damals sechs Punkte vom Tabellenführer, doch die Plätze davor waren in Schlagdistanz, um eine Sensation zu schaffen. Und so ging man nach der Winterpause voller Enthusiasmus in die Rückrunde und startete mit fünf Neuzugängen und der Torgarantie der Liga (Peppe) in die entscheidende Phase der Saison. Ziel war und ist nach wie vor der Erhalt in der 3. Liga, was für den traditionellen Zürcher-Unterland-Verein ein neuer Rekord wäre – drei aufeinanderfolgende Saisons in einer 3. Liga -.