G.S.I. Rümlang 1964 sucht neuen Trainer

José Varela verlässt nach nur einem Jahr den G.S.I. Rümlang 1964 – für neue Saison wird Trainer gesucht.
Es war einer der besten Vorrundenplatzierungen in der Geschichte des G.S.I. Rümlang 1964 in einer 3. Liga. Nach einem schwierigen Meisterschafts-Start Ende August 2025, beim auswärts Auftaktspiel gegen den FC Srbija ZH1 (8:1) und die darauffolgenden drei Spiele (2 unentschieden und eine Niederlage) konnte am Schluss der Vorrunde Saison 2025/26, nach 11 Spielen mit einem positiven Schlussspurt und 18 Punkten auf dem Konto eine gute Ausgangslage für die Rückrunde verschafft werden. Zwar trennten die G.S.I. Rümlang 1964 damals sechs Punkte vom Tabellenführer, doch die Plätze davor waren in Schlagdistanz, um eine Sensation zu schaffen.
Und so ging man nach der Winterpause voller Enthusiasmus in die Rückrunde und startete mit fünf Neuzugängen und der Torgarantie der Liga (Peppe) in die entscheidende Phase der Saison. Ziel war und ist nach wie vor der Erhalt in der 3. Liga, was für den traditionellen Zürcher-Unterland-Verein ein neuer Rekord wäre – drei aufeinanderfolgende Saisons in einer 3. Liga -.
Nach einem guten Rückrunden-Start mit einem Remis gegen den Zweitplatzierten FC Srbija ZH 1 (1:1) folgten leider drei Niederlagen, die den G.S.I. vom oberen Tabellenplatz auf den achten und somit auf das untere Tabellenmittelfeld rutschen liessen. Im nu war der in der Vorrunde angesammelte Vorsprung zu den unteren Platzierungen vergeben.
Nach nun sieben Rückrundenspiele, in denen man nur 4 Punkte erzielen konnte, muss nun in der Saisonschlussphase unbedingt noch gepunktet werden, damit das ehrgeizige Ziel des Ligaerhalts noch geschafft werden kann.
Genau in dieser letzten Rückrundenphase gibt der Verein G.S.I. Rümlang 1964 bekannt, dass der Trainer José Varela (66), nach den letzten vier Spielen der Rückrunde der Saison 2025/26, den Verein bereits nach einer Saison, aus persönlichen Gründen, wieder verlassen wird; was der Verein sehr bedauert. «Es war stehts eine konstruktive, motivierende und ausserordentlich loyale Zusammenarbeit mit José», meint der Sportverantwortliche Romeo E. Bristot, «wir bedanken uns schon jetzt für seinen engagierten und leidenschaftlichen Einsatz bei unserem kleinen Verein und seine hervorragende Arbeit».
Die letzten 4 Spiele werden nun zeigen, ob der G.S.I. Rümlang 1964, sein ehrgeiziges Projekt mit dem erneuten Ligaerhalt mit einem lachenden Auge und einem weinenden Auge beenden kann.
Für weitere Informationen kann der Sportverantwortliche Romeo E. Bristot unter rebristot.consulting@gmail.com kontaktiert werden.
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