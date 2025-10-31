G.S.I. Rümlang 1964: Gute Vorrunde und ein Überflieger

Nach dem erfolgreichen 4:1-Sieg, im letzten Meisterschaftsspiel der 3. Liga in der Gruppe 3 gegen den zweitplatzierten FC Witikon 1, ist der G.S.I. Rümlang nahe am Halbsaisonziel und stolz auf seine Transfers.

Die Sky Blues stehen nach 9 Meisterschafts-Spiele mit 12 Punkte auf den sechsten Tabellenplatz und sollten somit das Halbsaisonziel, das Erreichen einer Platzierung im Tabellenmittelfeld, erreichen können.

Die Vorrundenspiele der 3. Ligameisterschaft in der Gruppe 3 sind schon fast durch. Nach dem erfolgreichen Sieg auf dem Heuel gegen den zweitplatzierten FC Witikon 1 (4:1) fehlen dem G.S.I. Rümlang 1964 noch zwei Pflichtspiele, bis man dann nach dem letzten Spiel am 9. November, auf dem Heuel gegen den FC Neumünster, in die verdiente Winterpause gehen kann.

Neuzugänge wie Cristian Centurion Vazquez «Cristi» und Mazouf Mahjoub «Peppe» erwiesen sich als verlässliche Torgaranten, haben doch beide zusammen in dieser Vorrunde bereits 20 Tore und 6 Assists erzielt. Auch Zifer Ajdari der sich in der Rückrunde der letzten Saison 2024/25 verletzte, konnte in den letzten fünf Spiele wieder voll eingesetzt werden, in denen er mit einem Treffer und fünf Assists bereits wieder an seine gewohnte Leistung anknüpft.

Wer den traditionellen Verein aus Rümlang verfolgt, dem ist in dieser Vorrunde der 3. Liga-Meisterschaft sicherlich der weitere Qualitätssprung der ganzen «Rümlanger-Squadra» nach vorne, nicht entgangen. Die intensive und gezielte Spielersuche vor Beginn der Saison, um die Abgänge zu kompensieren, hat sich schon in der Vorrunde bezahlt gemacht.

Im bereits stark aufgestellten Mittelfeld mit Florian Heiniger, Grégory Brändli und Dario Pontradolfo, wurden der flinke und ausdauernde Loris Nicolò, der ballsichere Ardacan Akdogan und der trippelstarke Juan Carlos Centurion eingebaut, welche der Mannschaft zusätzliche Durchschlagskraft nach vorne und Stabilität in der eigenen Platzhälfte bringen.

Die gesamte G.S.I.-Verteidigung ist gleichgeblieben. Lediglich der 2. Ligaerfahrene Roman Kessler kann in der gesamten Vorrunde aus Weiterbildungsgründe, leider nicht eingesetzt werden, was sich beim einten oder anderen Spiel, bezüglich Gegentor-Anfälligkeit bemerkbar machte.

Die Integration der neuen Spieler in dem zum grössten Teil bestehende Kader, gelang dem neuen Trainierduo José Varela & Jäggli Nikola sehr gut. «Wir haben ein riesiges Potential, welches noch nicht ausgeschöpft ist», meint Romeo E. Bristot vom G.S.I.-Vorstand. Bristot und Valera sind sich sicher, dass kleine Verbesserungen noch möglich sind, die für die Rückrunde nochmals den einen oder anderen, zusätzlichen Punkt mehr bringen können.

Überflieger «Peppe

Eins ist jedoch neu in der aktuellen Meisterschaft. Wenn der G.S.I. Rümlang 1964 spielt, geht es nicht lange bis man aus den Zuschauerränge immer wieder den Schrei: «..dai Peppe, dai Peppe», hört.

Gemeint ist der 1.87 m grosse G.S.I.-Neuzugang mit der Rückennummer 21, Mahjoub genannt «Peppe», der bereits in der Vorrunde der neuen Saison 25/26 beim G.S.I., mit 12 Tore und 2 Assists zum Überflieger der Rümlanger Ragazzi gilt. Nur in den letzten drei Meisterschaftsspiele verbuchte «Peppe» pro Spiel, sage und schreibe 3 Tore und mauserte sich so, zum bis dahin besten Torschützen der 3. Liga in der Gruppe 3.

Der italienisch-marokkanische Stürmer (Jahrgang 2000) kam direkt aus Italien zum G.S.I. Rümlang. Mit 19 Jahren spielte «Peppe» bereits in der Promozione (gleichbedeutend mit unserer 2. Liga) beim FC Gioiosa, wo er nach einer hervorragenden Saison mit 14 Tore den Sprung in die um zwei Liegen höhere Serie D (1. Liga), zum A.C.D.Paternò Calcio, schaffte. Nach einer länger andauernden Verletzung wurde er dann vor allem in der Eccelenza (2. Liga Interregional) und Prima Categoria eingesetzt, wo ihn dann der G.S.I. Rümlang 1964 vom FC Placi Burbano zum G.S.I. verpflichten konnte. «Peppe ist schon fester Bestanteil unserer G.S.I.-Truppe und ergänzt hervorragend den neuen G.S.I.-Sturm, zusammen mit den paraguayischen Brüder Juan Carlos und Cristi und mit R. Bodul und D. Salerno», sagt mit stolz der Mannschaftssprecher und G.S.I.-Captain Enea Bristot.

Nun gilt es auch in den letzten zwei Begegnungen gegen den FC Racing Club ZH 1 und den FC Neumünster 1, nochmals mit einer Topleistung aufzutreten und wer weiss vielleicht gibt es nochmals drei Tore für «Peppe».

