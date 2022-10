GSG Duisburg setzt sich im Derby gegen den Duisburger FV durch Die GSG zeigte sich, anders als der Gegner, effektiv in der Chancenverwertung. Die Hausherren ließen auch, trotz eines Platzverweises in der Schlussphase, nichts mehr anbrennen

Die "08er" rissen in der Folge das Spiel an sich. Immer wieder konnten sie ihren Tempofußball auf den Platz bringen. Die präzisen Diagonalbälle über die Außenstürmer rissen vermehrt Lücken im Defensivverbund der Heimmannschaft. Doch trotz der Überlegenheit in der ersten Hälfte belohnte sich der DFV nicht. Wie auch in den vergangenen Wochen spielte hier die mangelhafte Chancenverwertung eine große Rolle. Und wie so häufig rächte sich dies auf der anderen Seite. Noch kurz vor der Halbzeit stellte der Treffer von David Gehle den Spielverlauf ein wenig auf den Kopf (44.).

Die Schlussphase wurde dann nochmal besonders aufregend, da Essowavana Gbegouni vom Platz verwiesen wurde (78.). Die Gäste warfen nochmal offensiv mehr in die Waagschale, doch gerade in dieser Phase schlug die GSG erneut eiskalt zu. Nach Vorlage von Gehle, seine dritte Torbeteiligung des Tages, sorgte der Treffer von Kevin Sonneveld für die Entscheidung (85.).

Trainer Schacht war nach dem Spiel mehr als zufrieden mit seinem Team: "Ich bin stolz darauf, was die Mannschaft auch mit zehn Mann noch geleistet hat, sich dagegen gestemmt hat und sich in die Schüsse reingeworfen hat", schwärmte er. Mit dem Sieg bleiben seine Schützlinge im Mittelfeld der Bezirksliga, doch auch noch die obere Tabellenhälfte ist in greifbarer Nähe.

Der leicht favorisierte Duisburger FV musste wiederum einen kleinen Rückschlag hinnehmen. In der Tabelle rutschten sie auch einen Platz runter, auf den vierten Rang. Den Anschluss an den erneut siegreichen Primus VfB Speldorf verlieren sie ein wenig, doch der Aufstieg war für den DFV nie wirklich das Ziel. Am kommenden Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) wird es gegen das Tabellenschlusslicht des SV Adler Osterfeld ein ganz anderes Spiel geben. Die Adler haben mit bislang nur einem Punkt keinen guten Start erwischt und werden sich wohl in erster Linie ums Verteidigen kümmern.

Auch die GSG empfängt am Sonntag mit der Zweitvertretung der DJK Arminia Klosterhardt eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller. Schacht erwartet "eine gute Mannschaft von Klosterhardt, auch wenn sie nicht so in die Saison reingefunden hat. Dort müssen wir absolut konzentriert sein, um am Ende auch als Sieger vom Platz zu gehen", erklärte Schacht. Anpfiff ist um 15 Uhr.