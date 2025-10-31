GSG Duisburg II – in Topform

Ein großer Anteil am aktuellen Aufschwung liegt in der guten Zusammenarbeit zwischen Trainer Muhammet Alan und Teammanager Emrah Yagiz.

Die Mannschaft hat in den letzten Wochen gezeigt, dass sie in dieser Saison ganz oben mitspielen will – und das mit Leidenschaft, Einsatz und Teamgeist.

Unser Trainer macht auf dem Platz einen überragenden Job, er hat die Jungs taktisch und mental auf ein neues Level gebracht und sorgt dafür, dass jedes Training Spaß macht und jeder Spieler besser wird.

Auch unser Teammanager leistet im Hintergrund großartige Arbeit. Organisatorisch läuft alles reibungslos, die Abläufe sind top und mit viel Engagement hat er in der Sommerpause genau die richtigen Spieler und den passenden Trainer an Bord geholt.

Besonders in der Offensive hat sich die Mannschaft stark verstärkt und ist jetzt in allen Positionen doppelt, teils sogar dreifach besetzt.

Die Stimmung in der Truppe ist dank unserem Trainer super, auf und neben dem Platz stimmt die Chemie einfach. Jeder kämpft für jeden, und das zeigt sich auch in den Ergebnissen. Wir haben bereits die beiden Topteams der Liga geschlagen und damit ein deutliches Zeichen gesetzt.

GSG Duisburg II ist bereit für mehr, als eine Einheit mit klaren Zielen, großem Zusammenhalt und dem festen Willen, oben mitzuspielen! 💪⚽